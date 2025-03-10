Помощник Марко Рубио распространял слухи о гомосексуальности* своего начальника

CNN: заместитель Рубио Битти распространял ложные слухи о его гомосексуальности*
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Помощник Марко Рубио ложно обвинял своего начальника в гомосексуальности*
Помощник Марко Рубио ложно обвинял своего начальника в гомосексуальности* Фото:

Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти ранее распространял слухи о гомосексуальности (относится к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) сенатора Марко Рубио. Это было до того, как Битти начал работать непосредственно под руководством Рубио. Об этом сообщает CNN. Данные о действиях заместителя были обнаружены в архивах интернета после того, как Битти удалил соответствующие публикации в социальной сети X.

«Удаленные публикации показывают, что высокопоставленный чиновник Госдепа [Даррен Битти] распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио», — говорится в материале CNN. В одной из публикаций января 2021 года Битти поддержал теорию заговора, утверждая, что Марко Рубио в студенческие годы нарушал комендантский час в студенческом кампусе, так как участвовал в гомосексуальных пенных вечеринках.

Кроме того, в своих удаленных публикациях Битти высказывался крайне критично в адрес Рубио, называя его человеком с низким уровнем интеллекта. Его же сторонников он называл «хорошими песиками». Также Битти выражал сомнения в политическом будущем Рубио, обвиняя его в мошенничестве и бессмысленной смене публичного имиджа.

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Исполняющий обязанности заместителя секретаря госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти ранее распространял слухи о гомосексуальности (относится к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) сенатора Марко Рубио. Это было до того, как Битти начал работать непосредственно под руководством Рубио. Об этом сообщает CNN. Данные о действиях заместителя были обнаружены в архивах интернета после того, как Битти удалил соответствующие публикации в социальной сети X. «Удаленные публикации показывают, что высокопоставленный чиновник Госдепа [Даррен Битти] распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио», — говорится в материале CNN. В одной из публикаций января 2021 года Битти поддержал теорию заговора, утверждая, что Марко Рубио в студенческие годы нарушал комендантский час в студенческом кампусе, так как участвовал в гомосексуальных пенных вечеринках. Кроме того, в своих удаленных публикациях Битти высказывался крайне критично в адрес Рубио, называя его человеком с низким уровнем интеллекта. Его же сторонников он называл «хорошими песиками». Также Битти выражал сомнения в политическом будущем Рубио, обвиняя его в мошенничестве и бессмысленной смене публичного имиджа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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