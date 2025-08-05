Великобритания испытала в США новые разведывательные аэростаты, которые, по мнению экспертов, разрабатываются с расчетом на использование против России. Об этом сообщили российские журналисты со ссылкой на заявления британских официальных лиц и итоги последних испытаний в конце июля.
«Великобритания собирается запустить программу использования аэростатов-разведчиков — и это делается с явным антироссийским расчетом. <...> В конце июля стало известно, что британцы испытали в США аэростаты с разведывательным оборудованием», — сообщила газета «Взгляд». Министр оборонной промышленности и закупок Великобритании Мария Игл рассказала, что аэростаты способны подниматься на высоту до 24 тысяч метров — это в два с лишним раза выше, чем летают пассажирские самолеты.
В таких условиях обнаружить и поразить подобную воздушную цель крайне сложно, особенно если она выполнена из радиопрозрачных материалов», — пояснила Игл. По словам главы команды по инновациям, испытаниям и разработкам Джеймса Гэвина, новое оборудование позволит осуществлять разведку в труднодоступных районах и обеспечит преимущество в сфере воздушного наблюдения.
Премьер-министр Кир Стармер поддержал запуск программы, отметив, что Великобритания будет сбивать такие же аппараты над своей территорией, если это потребуется. Это заявление указывает на осознание противоречия между использованием аэростатов и принципами международного права и суверенитета, однако в Лондоне не планируют отказываться от проекта.
Источники издания отмечают, что значительная часть подобных аэростатов сможет пересекать воздушное пространство сопредельных государств практически беспрепятственно. В качестве примера приводится случай с китайским аэростатом, который в 2023 году пересек территорию США: американским ВВС удалось сбить его только после нескольких безуспешных попыток, когда температура оболочки сделала объект заметным для ракетной системы наведения.
Средства ПВО ВС РФ дежурят круглосуточно, охраняя территорию страны. Ежедневно отражаются десятки атак ВСУ. Кроме того на вооружение российской армии постоянно поступает оружие новых типов. Так в распоряжение ВС РФ пришел первый серийный «Орешник».
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