Опубликованы кадры прилета «Искандер» по командному пункту ВСУ в Краматорске

В здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске прилетела ракета «Искандер» в момент, когда там проводили совещание 25 офицеров ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Изнанка».
«Комплекс „Искандер“ накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ „Луганск“ в Краматорске», — отмечают авторы канала. По предварительным данным, погибли около 25 представителей командного состава и около 30 бойцов ВСУ.
Вооруженные силы РФ неоднократно поражали командные центры украинских военных. Например, в августе прошлого года был нанесен удар по пункту ВСУ в Харьковской области. Тогда в результате атаки погибли трое заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — Михаил Драпатый, Андрей Гнатов и Владимир Горбатюк, а также командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
В Минобороны РФ неоднократно давали понять, что атакуют только военные объекты. Также недавно Россия и США договорились, что Киев и Москва не будут временно атаковать энергообъекты друг-друга. Спустя день Кремль обвинил ВСУ в саботаже договоренностей.
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