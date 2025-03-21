Опубликованы кадры прилета «Искандер» по командному пункту ВСУ в Краматорске

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В здание СБУ в Краматорске угодила ракета «Искандер»
В здание СБУ в Краматорске угодила ракета «Искандер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске прилетела ракета «Искандер» в момент, когда там проводили совещание 25 офицеров ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Изнанка». 

«Комплекс „Искандер“ накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ „Луганск“ в Краматорске», — отмечают авторы канала. По предварительным данным, погибли около 25 представителей командного состава и около 30 бойцов ВСУ.

Вооруженные силы РФ неоднократно поражали командные центры украинских военных. Например, в августе прошлого года был нанесен удар по пункту ВСУ в Харьковской области. Тогда в результате атаки погибли трое заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — Михаил Драпатый, Андрей Гнатов и Владимир Горбатюк, а также командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

В Минобороны РФ неоднократно давали понять, что атакуют только военные объекты. Также недавно Россия и США договорились, что Киев и Москва не будут временно атаковать энергообъекты друг-друга. Спустя день Кремль обвинил ВСУ в саботаже договоренностей. 

Последствия удара «Искандер» по штабу ВСУ
Последствия удара «Искандер» по штабу ВСУ
Фото:
Последствия ракетного удара по ВСУ
Последствия ракетного удара по ВСУ
Фото:

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В здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске прилетела ракета «Искандер» в момент, когда там проводили совещание 25 офицеров ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Изнанка».  «Комплекс „Искандер“ накрыл точным ударом место совещания командного состава оперативной тактической группировки ВСУ „Луганск“ в Краматорске», — отмечают авторы канала. По предварительным данным, погибли около 25 представителей командного состава и около 30 бойцов ВСУ. Вооруженные силы РФ неоднократно поражали командные центры украинских военных. Например, в августе прошлого года был нанесен удар по пункту ВСУ в Харьковской области. Тогда в результате атаки погибли трое заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — Михаил Драпатый, Андрей Гнатов и Владимир Горбатюк, а также командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. В Минобороны РФ неоднократно давали понять, что атакуют только военные объекты. Также недавно Россия и США договорились, что Киев и Москва не будут временно атаковать энергообъекты друг-друга. Спустя день Кремль обвинил ВСУ в саботаже договоренностей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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