Шасси грузового самолета загорелось в Минводах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При посадке в Минводах произошло возгорание шасси
При посадке в Минводах произошло возгорание шасси Фото:

В аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 „Руслан“, — отметил источник. Его слова передают „Известия“.

Возгорание было оперативно ликвидировано силами аэропорта. Инцидент не привел к пострадавшим. На борту самолета находился экипаж из восьми человек, все они остались невредимы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 „Руслан“, — отметил источник. Его слова передают „Известия“. Возгорание было оперативно ликвидировано силами аэропорта. Инцидент не привел к пострадавшим. На борту самолета находился экипаж из восьми человек, все они остались невредимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...