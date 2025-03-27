Шасси грузового самолета загорелось в Минводах

В аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 „Руслан“, — отметил источник. Его слова передают „Известия“.
Возгорание было оперативно ликвидировано силами аэропорта. Инцидент не привел к пострадавшим. На борту самолета находился экипаж из восьми человек, все они остались невредимы.
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