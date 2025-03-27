Скончался ведущий программ «До 16 и старше» и «Царь горы» Алексей Веселкин

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Алексею Веселкину было 63 года
Алексею Веселкину было 63 года Фото:

Телеведущий и актер Алексей Веселкин скончался 26 марта. Артисту было 63 года. О его кончине в социальных сетях сообщали коллеги. 

«Сегодня ночью не стало ведущего „Маяка“, ведущего шоу „Хочу всё знать“ Алексея Алексеевича Веселкина…. Любим... Помним... Скорбим», — пишут коллеги Веселкина, работавшие с ними на радиостанции «Маяк». 

По сообщениям telegram-канала Shot, тело ведущего нашла его супруга. Прибывшие врача констатировали смерть. Журналисты сообщают, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание, с которым Веселкин боролся последние несколько лет.

Алексей Веселкин работал ведущим на телевидении. Он знаком зрителям по передачам «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы» и многим другим. Так же Веселкин работал на радио и снимался в кино. Среди сериалов, в которых он принял участие: «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры», а так же «Бедная Настя». 

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Телеведущий и актер Алексей Веселкин скончался 26 марта. Артисту было 63 года. О его кончине в социальных сетях сообщали коллеги.  «Сегодня ночью не стало ведущего „Маяка“, ведущего шоу „Хочу всё знать“ Алексея Алексеевича Веселкина…. Любим... Помним... Скорбим», — пишут коллеги Веселкина, работавшие с ними на радиостанции «Маяк».  По сообщениям telegram-канала Shot, тело ведущего нашла его супруга. Прибывшие врача констатировали смерть. Журналисты сообщают, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание, с которым Веселкин боролся последние несколько лет. Алексей Веселкин работал ведущим на телевидении. Он знаком зрителям по передачам «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы» и многим другим. Так же Веселкин работал на радио и снимался в кино. Среди сериалов, в которых он принял участие: «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры», а так же «Бедная Настя». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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