Скончался ведущий программ «До 16 и старше» и «Царь горы» Алексей Веселкин

Телеведущий и актер Алексей Веселкин скончался 26 марта. Артисту было 63 года. О его кончине в социальных сетях сообщали коллеги.
«Сегодня ночью не стало ведущего „Маяка“, ведущего шоу „Хочу всё знать“ Алексея Алексеевича Веселкина…. Любим... Помним... Скорбим», — пишут коллеги Веселкина, работавшие с ними на радиостанции «Маяк».
По сообщениям telegram-канала Shot, тело ведущего нашла его супруга. Прибывшие врача констатировали смерть. Журналисты сообщают, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание, с которым Веселкин боролся последние несколько лет.
Алексей Веселкин работал ведущим на телевидении. Он знаком зрителям по передачам «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы» и многим другим. Так же Веселкин работал на радио и снимался в кино. Среди сериалов, в которых он принял участие: «Не родись красивой», «Кулагин и партнеры», а так же «Бедная Настя».
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