Белый дом начал выяснять отношения со странами, вступившими в «торговую войну»

Соединенные Штаты Америки находятся в процессе переговоров с представителями 130 стран по вопросам, связанным с торговыми тарифами. Об этом сообщает директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.
«Прямо сейчас 130 стран вышли на связь», — рассказывает Хассетт в эфире телеканала CNN. Он уточняет, что США начали переговорный процесс с этими государствами. По словам Хассетта, в отношении товаров, импортируемых из этих стран в Штаты, установлена пошлина в размере 10%.
Ранее Министерство коммерции Китая обратилось к США с призывом исключить определенные товары из списка подвергнутых взаимным тарифам. Там отметили, что ведение зеркальных пошлин со стороны Штатов противоречит принципам рыночной экономики, передает RT.
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