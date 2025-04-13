Белый дом начал выяснять отношения со странами, вступившими в «торговую войну»

Хассетт: США ведут переговоры по торговым тарифам с представителями 130 стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаты проводят переговоры со 130 странами
Штаты проводят переговоры со 130 странами Фото:

Соединенные Штаты Америки находятся в процессе переговоров с представителями 130 стран по вопросам, связанным с торговыми тарифами. Об этом сообщает директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.

«Прямо сейчас 130 стран вышли на связь», — рассказывает Хассетт в эфире телеканала CNN. Он уточняет, что США начали переговорный процесс с этими государствами. По словам Хассетта, в отношении товаров, импортируемых из этих стран в Штаты, установлена пошлина в размере 10%.

Ранее Министерство коммерции Китая обратилось к США с призывом исключить определенные товары из списка подвергнутых взаимным тарифам. Там отметили, что ведение зеркальных пошлин со стороны Штатов противоречит принципам рыночной экономики, передает RT.

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Соединенные Штаты Америки находятся в процессе переговоров с представителями 130 стран по вопросам, связанным с торговыми тарифами. Об этом сообщает директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. «Прямо сейчас 130 стран вышли на связь», — рассказывает Хассетт в эфире телеканала CNN. Он уточняет, что США начали переговорный процесс с этими государствами. По словам Хассетта, в отношении товаров, импортируемых из этих стран в Штаты, установлена пошлина в размере 10%. Ранее Министерство коммерции Китая обратилось к США с призывом исключить определенные товары из списка подвергнутых взаимным тарифам. Там отметили, что ведение зеркальных пошлин со стороны Штатов противоречит принципам рыночной экономики, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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