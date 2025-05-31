SVT: следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции

Грузовое судно Meshka, ходящее под флагом Панамы и направлявшееся в российский порт Высоцк, село на мель на юге Швеции. Об этом сообщил телеканал SVT, ссылаясь на Управление морского судоходства.
«Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель», — передал телеканал слова пресс-секретаря Службы береговой охраны Вальдемара Линдекрантса. Кроме того, пресс-секретарь Управления морского судоходства Бьерн Алверфельдт сообщил, что судно идет в Высоцк у финской границы без груза.
По информации SVT, представители береговой охраны находятся на борту 180-метрового судна, признаков поступления воды не обнаружено. Вооруженные силы заявили, что ситуация под контролем и их вмешательство не требуется, расследованием занимаются другие структуры. В баках судна находится 938 тысяч литров мазута, утечек не зафиксировано, однако береговая охрана готова к экстренным мерам в случае разлива топлива.
Ранее в Балтийском море произошел инцидент с гражданским судном Jaguar под флагом Габона. ВМС Эстонии и авиация НАТО пытались заставить его изменить курс и высадить десант, однако судно продолжило путь и прибыло в порт Приморска.
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