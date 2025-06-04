Непринятие Киевом условий предложенного Россией меморандума по урегулированию конфликта может привести к затяжному продолжению боевых действий. Об этом сообщает бразильский журналист и аналитик Пепе Эскобара в издании Strategic Culture.
Эксперт указывает, что существующая политическая система в Киеве, а также некоторые радикальные группировки и сторонники продолжения конфликта на Западе, вряд ли примут российские предложения. Это, по мнению Эскобара, делает перспективы быстрой деэскалации крайне неопределенными. «Так что СВО будет продолжаться. Возможно, вплоть до 2026 года», — написал Эскобар для Strategic Culture. Аналитик подчеркивает, что нынешний переговорный процесс — последний шанс для Украины сохранить часть своего суверенитета.
В Турции 2 июня прошел второй раунд переговоров между представителями России и Украины. Встреча длилась более часа и прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На переговорах стороны обменялись меморандумами, в которых изложили свои позиции по урегулированию конфликта. Одним из результатов переговоров стала договоренность о масштабном обмене пленными. В первую очередь речь идет о передаче тяжелораненых и больных по принципу «всех на всех», а также о возвращении пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
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