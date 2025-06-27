В Лос-Анджелесе нашли мертвой звезду сериала «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»

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Тело актрисы обнаружили в ее резиденции
Тело актрисы обнаружили в ее резиденции Фото:

Актриса и певица Ребека Дель Рио, известная по ролям в сериале «Твин Пикс» и фильму «Малхолланд Драйв» нашли мертвой в возрасте 57 лет. Об этом сообщает американское издание Variety.

«Смерть Дель Рио была подтверждена через Лос-Анджелесский коронерский офис. В настоящее время нет никаких дополнительных подробностей о ее смерти», — написано в материале. Актриса была обнаружена в своей резиденции.

В 1986 году у певицы родился сын Филлип, которого не стало в 2009 году. В последние годы своей жизни Ребека Дель Рио гастролировала с оркестром Red Room, исполняя музыку из «Твин Пикса». Менее чем за две недели до своей смерти она также выступила на благотворительном мероприятии, посвященном «Малхолланд Драйв».

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Актриса и певица Ребека Дель Рио, известная по ролям в сериале «Твин Пикс» и фильму «Малхолланд Драйв» нашли мертвой в возрасте 57 лет. Об этом сообщает американское издание Variety. «Смерть Дель Рио была подтверждена через Лос-Анджелесский коронерский офис. В настоящее время нет никаких дополнительных подробностей о ее смерти», — написано в материале. Актриса была обнаружена в своей резиденции. В 1986 году у певицы родился сын Филлип, которого не стало в 2009 году. В последние годы своей жизни Ребека Дель Рио гастролировала с оркестром Red Room, исполняя музыку из «Твин Пикса». Менее чем за две недели до своей смерти она также выступила на благотворительном мероприятии, посвященном «Малхолланд Драйв».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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