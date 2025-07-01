Власти Петербурга разрешили иностранцам работать курьерами и в такси

Власти Санкт-Петербурга решили не вводить запрет на работу иностранцев в такси и курьерских службах, согласно новому распоряжению губернатора, опубликованному на сайте Смольного. Ранее в черновике документа на этапе антикоррупционной экспертизы содержался пункт, который запрещал бы иностранным гражданам работать водителями такси и курьерами. Однако в финальной версии этого упоминания не оказалось.
"Дело в том, что в такси и курьерских службах работает много иностранцев, но они либо граждане России, либо имеют вид на жительство, а значит, под запрет не подпадают. Кроме того, этот запрет не мог коснуться граждан Киргизии", — отметил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Цитату приводит "КП-Петербург".
Кроме того, в Петербурге с недавнего времени вступил в силу ряд новых ограничений для курьеров и самокатчиков. Им запрещено выезжать на определенные улицы в центре города и в большинстве парковых зон. Скорость курьеров ограничена до 10 километров в час, и они обязаны носить униформу с номерами, чтобы их можно было идентифицировать в случае нарушений. За нарушение правил для граждан предусмотрены штрафы до 4000 рублей, а для юридических лиц наказание будет еще строже.
Ранее, 3 июня в Санкт-Петербурге прошел масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе которого полиция проверила около пяти тысяч иностранных граждан и более 200 из них были доставлены в отделы за различные нарушения. Большинство нарушителей получили штрафы, а почти 30 человек были обязаны покинуть Россию. Эти меры демонстрируют продолжающееся внимание властей к контролю за трудовой миграцией в городе.
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