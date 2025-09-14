Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал ключевой уязвимостью Европы ее сохраняющуюся зависимость от российских энергоресурсов, особенно газа. Так он прокомментировал публикацию американской газеты The Washington Post. Журналисты писали, что президент США Дональд Трамп хочет вынудить ЕС отказаться от российских энергоресурсов.
«В суждении газеты есть резон. Во-первых, Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в первом квартале 2025 года „поток“ увеличился на 16 %. Общая доля России в потребляемом в Европе обьеме трубопроводного газа — более 11 %. Во-вторых, на Россию приходится более 17 % всего потребляемого в Европе СПГ. В-третьих, в ЕС отдают себе отчет, что ранее 2027 года такое положение изменить невозможно», — отметил Пушков в своем telegram-канале, проанализировав материал американских журналистов и подтвердив зависимость ЕС от газа РФ.
По данным издания, Трамп не планирует вводить новые энергетические санкции против России, а вместо этого требует от европейских стран полного отказа от закупок российской нефти и газа. Сенатор отметил, что для ЕС выполнить это требование крайне сложно из-за сохраняющейся зависимости от российских поставок. В своем сообщении Пушков также сослался на данные европейских аналитических центров, согласно которым даже при максимальных темпах диверсификации энергопоставок ЕС не сможет полностью отказаться от российских ресурсов как минимум до 2027 года.
Ранее министр энергетики США Крис Райт призвал европейские страны полностью отказаться от закупок российской нефти и газа, чтобы усилить антироссийские санкции и выполнить условия соглашения между США и ЕС, предусматривающего закупку американских энергоресурсов на 750 миллиардов долларов к 2028 году, передает MK.RU. Также Евросовет подчеркивал необходимость ужесточения санкций для давления на Россию. Тем не менее Европа продолжает закупать энергоресурсы у России. Некоторые страны это делают тайно. Также некоторые уверены, что Европа потенциально рискует попасть в полную зависимость от США по поставкам газа, сообщает Pravda.ru.
