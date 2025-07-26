Оперная певица Тесля бежит из Чехии в РФ из-за русофобии

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По словам оперной певицы, в Чехии усиливается давление на русскую культуру
По словам оперной певицы, в Чехии усиливается давление на русскую культуру Фото:

Оперная певица Татьяна Тесля сообщила о своем решении вернуться в Россию. По ее словам, в Чехии, где она жила долгие годы, усиливается давление на представителей русской культуры.

«В Чехии по возможности все зажимают русскую культуру. Я столкнулась здесь с несколькими отменами постановок русского репертуара, запланированных на очередные театральные сезоны», — сказала Тесля. Ее слова приводит RT.

Исполнительница отметила, что ей также пришлось столкнуться с проявлениями непристойности во время выступлений. Режиссер, по ее словам, решил включить в постановку сцены с откровенным и провокационным содержанием. Когда артистка выразила несогласие с подобными изменениями, ее отстранили от участия в проекте.

«Эротика может присутствовать в искусстве, но тут артисток заставляли примитивно раздеваться на сцене. Я не смогла с этим мириться. В конце концов меня уволили», — сказала певица.

Тесля отметила, что среди факторов, повлиявших на ее решение о переезде, было также давление, оказываемое на православную церковь в Чехии. Она приняла решение вернуться в родной Волгоград осенью, чтобы уже там продолжить преподавательскую деятельность по вокалу.

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Оперная певица Татьяна Тесля сообщила о своем решении вернуться в Россию. По ее словам, в Чехии, где она жила долгие годы, усиливается давление на представителей русской культуры. «В Чехии по возможности все зажимают русскую культуру. Я столкнулась здесь с несколькими отменами постановок русского репертуара, запланированных на очередные театральные сезоны», — сказала Тесля. Ее слова приводит RT. Исполнительница отметила, что ей также пришлось столкнуться с проявлениями непристойности во время выступлений. Режиссер, по ее словам, решил включить в постановку сцены с откровенным и провокационным содержанием. Когда артистка выразила несогласие с подобными изменениями, ее отстранили от участия в проекте. «Эротика может присутствовать в искусстве, но тут артисток заставляли примитивно раздеваться на сцене. Я не смогла с этим мириться. В конце концов меня уволили», — сказала певица. Тесля отметила, что среди факторов, повлиявших на ее решение о переезде, было также давление, оказываемое на православную церковь в Чехии. Она приняла решение вернуться в родной Волгоград осенью, чтобы уже там продолжить преподавательскую деятельность по вокалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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