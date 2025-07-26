Оперная певица Тесля бежит из Чехии в РФ из-за русофобии

Оперная певица Татьяна Тесля сообщила о своем решении вернуться в Россию. По ее словам, в Чехии, где она жила долгие годы, усиливается давление на представителей русской культуры.
«В Чехии по возможности все зажимают русскую культуру. Я столкнулась здесь с несколькими отменами постановок русского репертуара, запланированных на очередные театральные сезоны», — сказала Тесля. Ее слова приводит RT.
Исполнительница отметила, что ей также пришлось столкнуться с проявлениями непристойности во время выступлений. Режиссер, по ее словам, решил включить в постановку сцены с откровенным и провокационным содержанием. Когда артистка выразила несогласие с подобными изменениями, ее отстранили от участия в проекте.
«Эротика может присутствовать в искусстве, но тут артисток заставляли примитивно раздеваться на сцене. Я не смогла с этим мириться. В конце концов меня уволили», — сказала певица.
Тесля отметила, что среди факторов, повлиявших на ее решение о переезде, было также давление, оказываемое на православную церковь в Чехии. Она приняла решение вернуться в родной Волгоград осенью, чтобы уже там продолжить преподавательскую деятельность по вокалу.
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