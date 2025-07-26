Представитель РПЦ рассказал Папе Римскому о гонениях на Украинскую православную церковь

Папа Лев XIV встретился с митрополитом Антонием
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Папа Римский Лев XIV и митрополит Антоний обменялись памятными подаркам
Папа Римский Лев XIV и митрополит Антоний обменялись памятными подаркам Фото:

Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Волоколамским Антонием, который сообщил ему о случаях гонений на Украинскую православную церковь. Об этом сообщил отдел внешних церковных связей Московского Патриархата. 

«Митрополит Антоний рассказал Папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская Православная Церковь», — говорится на сайте отдела. Встреча прошла в Апостольском дворце в Ватикане. 

Антоний передал Папе приветствия и поздравления от Патриарха Кирилла в связи с избранием на пост главы Римско-Католической Церкви. В свою очередь Лев XIV поблагодарил Патриарха и отметил важность развития отношений с Русской Православной Церковью.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы православно-католического диалога и текущие международные конфликты, такие как ситуация на Украине и Ближнем Востоке. В завершение диалога состоялся обмен памятными подарками.

Конгрессвумен-республиканец Анна Паулина Луна нанкануне заявила, что причиной приостановки США части вооружения на Украину стал запрет деятельности УПЦ в стране. Ранее президент Украины лишил гражданства предстоятеля канонической УПЦ Онуфрия, передает «Царьград».

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Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Волоколамским Антонием, который сообщил ему о случаях гонений на Украинскую православную церковь. Об этом сообщил отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.  «Митрополит Антоний рассказал Папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская Православная Церковь», — говорится на сайте отдела. Встреча прошла в Апостольском дворце в Ватикане.  Антоний передал Папе приветствия и поздравления от Патриарха Кирилла в связи с избранием на пост главы Римско-Католической Церкви. В свою очередь Лев XIV поблагодарил Патриарха и отметил важность развития отношений с Русской Православной Церковью. В ходе встречи стороны обсудили вопросы православно-католического диалога и текущие международные конфликты, такие как ситуация на Украине и Ближнем Востоке. В завершение диалога состоялся обмен памятными подарками. Конгрессвумен-республиканец Анна Паулина Луна нанкануне заявила, что причиной приостановки США части вооружения на Украину стал запрет деятельности УПЦ в стране. Ранее президент Украины лишил гражданства предстоятеля канонической УПЦ Онуфрия, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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