Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Волоколамским Антонием, который сообщил ему о случаях гонений на Украинскую православную церковь. Об этом сообщил отдел внешних церковных связей Московского Патриархата.
«Митрополит Антоний рассказал Папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская Православная Церковь», — говорится на сайте отдела. Встреча прошла в Апостольском дворце в Ватикане.
Антоний передал Папе приветствия и поздравления от Патриарха Кирилла в связи с избранием на пост главы Римско-Католической Церкви. В свою очередь Лев XIV поблагодарил Патриарха и отметил важность развития отношений с Русской Православной Церковью.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы православно-католического диалога и текущие международные конфликты, такие как ситуация на Украине и Ближнем Востоке. В завершение диалога состоялся обмен памятными подарками.
Конгрессвумен-республиканец Анна Паулина Луна нанкануне заявила, что причиной приостановки США части вооружения на Украину стал запрет деятельности УПЦ в стране. Ранее президент Украины лишил гражданства предстоятеля канонической УПЦ Онуфрия, передает «Царьград».
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