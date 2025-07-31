Госсекретарь США рассказал о взаимодействиях с Москвой

Представители Вашингтона в начале этой недели провели переговоры с представителями Москвы, чтобы обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, добавив, что война между двумя странами немыслима.
«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной — уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных. Поймите, война между Соединенными Штатами и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Что ж, это даже немыслимо», — заявил Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
Ранее, в июле 2025 года, госсекретарь США Марко Рубио уже встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпуре. Тогда основной темой переговоров также стало урегулирование конфликта на Украине на фоне усиления боевых действий, однако по итогам почти часовой беседы стороны не сделали официальных заявлений для прессы.
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