Число пострадавших от взрыва в Дагестане возросло

Количество пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до четырех человек. Все они получили ожоги разной степени тяжести — от первой до третьей, и были госпитализированы.
«Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек», — сообщает telegram-канал Shot. По предварительным данным, инцидент произошел во время перекачки газа, когда произошла разгерметизация емкости.
В результате взрыва вспыхнуло сено, а также загорелось кладбище, находившееся рядом с АЗС. Об этом рассказали очевидцы. В настоящее время прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося.
