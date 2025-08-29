Число пострадавших от взрыва в Дагестане возросло

Взрыв в Дагестане произошел во время перекачки газа
Взрыв в Дагестане произошел во время перекачки газа

Количество пострадавших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до четырех человек. Все они получили ожоги разной степени тяжести — от первой до третьей, и были госпитализированы. 

«Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек», — сообщает telegram-канал Shot. По предварительным данным, инцидент произошел во время перекачки газа, когда произошла разгерметизация емкости.

В результате взрыва вспыхнуло сено, а также загорелось кладбище, находившееся рядом с АЗС. Об этом рассказали очевидцы. В настоящее время прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося.

