Politico: США хотят провести технические переговоры между Россией и Украиной

США стремятся организовать технические консультации между представителями России и Украины в преддверии возможного трехстороннего саммита. Встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком запланирована на пятницу в Нью-Йорке.
«Он [Уиткофф] встретится с Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом», — цитирует Politico высокопоставленного представителя администрации США. По данным издания, такие переговоры на более низком уровне должны подготовить почву для обсуждений на высшем уровне, включая вопросы территорий и безопасности.
Ранее, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске, где основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. 18 августа Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также созвонился с Путиным. Зеленский подтвердил, что украинская делегация, включая Ермака и секретаря Совбеза Рустема Умерова, отправится в США для обсуждения гарантий безопасности.
