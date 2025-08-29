Вэнс заявил, что Россия и США сократили список разногласий

Россия и США сузили список разногласий по урегулированию конфликта на Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок в ходе переговоров с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Результатом его [Уиткоффа] переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», — написал Вэнс. Сообщение опубликовано в социальной сети X.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рекомендовала запросить у Соединенных Штатов разъяснения по поводу высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса о возможных «уступках» России в вопросе Украины, передает «Царьград». В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что российская позиция по данному вопросу регулярно озвучивается.
