Вэнс заявил, что Россия и США сократили список разногласий

В США заявили, что в вопросе украинского конфликта остаются нерешенными гарантии безопасности
Россия и США сузили список разногласий по урегулированию конфликта на Украине до вопросов гарантий безопасности и территориальных уступок в ходе переговоров с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Результатом его [Уиткоффа] переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», — написал Вэнс. Сообщение опубликовано в социальной сети X.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рекомендовала запросить у Соединенных Штатов разъяснения по поводу высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса о возможных «уступках» России в вопросе Украины, передает «Царьград». В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что российская позиция по данному вопросу регулярно озвучивается. 

