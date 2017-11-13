Главные новости Москвы 1. Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Стала известна дата большой пресс-конференции Путина 2. Правительство поднимет экономику за счет пенсионеров

Правительство поднимет экономику за счет пенсионеров 3. Макаревич выгнал музыканта, считавшего Крым российским

Макаревич выгнал музыканта, считавшего Крым российским 4. Борис Ноткин оставил супруге предсмертную записку

Борис Ноткин оставил супруге предсмертную записку 5. Опубликовано прощальное видеописьмо Задорнова

Опубликовано прощальное видеописьмо Задорнова 6. У Путина может появится новая советница

У Путина может появится новая советница 7. Захарченко заявил, что накопил миллиарды с зарплаты

Захарченко заявил, что накопил миллиарды с зарплаты 8. В Сеть утекли фото секса с Волочковой 18:38 13 ноября 2017 0 Почему Россия и Турция обречены на союзничество Через несколько часов Путин и Эрдоган проведут встречу, которая не понравится Трампу Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Россия и Турция сумели преодолеть серьезные противоречия в отношениях Фото: Официальный сайт президента РФ Встреча российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом должна окончательно положить конец «холодной войне» в отношениях двух стран. Эксперты уверены: Москва и Анкара заинтересованы в сближении, слишком много у двух государств точек пересечения и совместных проектов. Однако против такого союза будут неизбежно выступать США. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, предметом разговора между президентами двух стран, который должен пройти вечером в понедельник, 13 ноября, станет урегулирование ситуации в Сирии. Ожидается, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи. Скорее всего, лидеры двух стран затронут весь спектр двустороннего сотрудничества между Турцией и Россией, которое сейчас набирает обороты. Год назад Россия и Турция договорились о возобновлении отношений в энергетике Фото: Официальный сайт президента РФ Сотрудничество между странами было временно остановлено в ноябре 2015 года после того, как турецкие военные сбили российский самолет в воздушном пространстве Сирии. Первые шаги, направленные на выравнивание отношений, были предприняты в августе 2016 года — тогда состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой президенты заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям. Тогда же было объявлено о возобновлении проектов газопроводной системы «Турецкий поток» (прокладка глубоководного участка) и АЭС «Аккую» (поставка российского оборудования на станцию). По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, симптоматичным представляется тот факт, что диалог Путина и Эрдогана состоится сразу после несостоявшейся встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Ожидалось, что общение Путина и Трампа пройдет в рамках форума АТЭС во Вьетнаме. «Это говорит о том, что одной Америкой мир не исчерпывается. Турция — серьезная региональная держава, проводящая независимую политику. Чего стоит только недавний демарш Анкары в отношении Вашингтона! Эрдоган — крайне сложный партнер, но он проявляет договороспособность, в отличие от своего американского коллеги», — пояснил «URA.RU» Тихонов. Эксперт подчеркнул, что отношения России и Турции чрезвычайно важны для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке: «Несмотря на то, что турецкая сторона действует не всегда подобающим образом, Россия проявляет настойчивость в диалоге с Анкарой». Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в разговоре с «URA.RU» подтверждает: у Москвы и Анкары много точек соприкосновения — от туризма и энергоносителей до продовольственных поставок и инвестиций в строительство. «И у нас общие внешнеполитические проблемы — сложные взаимоотношения с недружественной Европой и взрывоопасный Ближний Восток. Турция балансирует между США, Евросоюзом, мусульманским миром и Россией. И ее стремление к балансу Россия должна использовать», — уверен Смирнов. Турция балансирует между США, Евросоюзом, мусульманским миром и Россией Фото: depositphotos.com В экспертном сообществе возлагают на встречу Путина и Эрдогана особые надежды. Так, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов полагает, что Турция представляется нам довольно удобным партнером и союзником. «Анкара тоже во многом испытывает внешнее давление и тоже не может простроить внятный диалог, например, с Евросоюзом. Это сближает и позволяет демонстрировать совместные намерения», — пояснил «URA.RU» эксперт. Между тем заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов полагает, что говорить о полном отсутствии проблем в отношениях и общих проектах двух государств пока преждевременно. «Главные вопросы совместной повестки — газопровод в Турцию, урегулирование ситуации в Сирии и продажа оружия Стамбулу. „Турецкий поток“ строится, Турция подтверждает, что вопрос о закупке зенитных комплексов С-400 решен. С Сирией проблем больше. Определенное взаимопонимание по поводу дальнейших шагов там есть, но общей картины завершения конфликта нет», — сказал «URA.RU» Игнатов. Он отметил, что если сделка по С-400 будет доведена до конца, то для России это станет важным достижением: «Мы продадим оружие стране НАТО, против чего выступают другие члены Альянса». Вопрос Крыма на встрече подниматься не будет, уверены эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Однако эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов уверен: Москва и Анкара будут стараться окончательно перевернуть страницу истории короткой «холодной войны» между Турцией и Россией. «Встреча президентов двух стран выгодна обоим: для Эрдогана — чтобы показать многовекторность его внешнеполитического курса, отсутствия замкнутости лишь на сотрудничестве с США, для России — чтобы сохранить и, скорее всего, увеличить объем торгово-экономических связей и лишний раз продемонстрировать правоту своей позиции на Ближнем Востоке», — пояснил Сулейманов «URA.RU». Он также обратил внимание на тот факт, что вопрос Крыма подниматься не будет в ходе встречи глав России и Турции, несмотря на то, что Эрдоган при встречах с президентом Украины Петром Порошенко давал понять, что Анкара официально не признает присоединение полуострова к России: «Здесь Эрдоган придерживается принципа: Порошенко говорить то, что он хочет услышать, а с Путиным лучше не ссориться и не обострять отношения». По мнению эксперта, России удается выстраивать эффективную политику на Ближнем Востоке: об этом свидетельствует потепление отношений с Саудовской Аравией, улучшение взаимодействия с Катаром и Ираном. На этом фоне преодоление российско-турецкого кризиса выглядит вполне логично, считает Сулейманов. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}