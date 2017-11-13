Почему Россия и Турция обречены на союзничество

Встреча российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом должна окончательно положить конец «холодной войне» в отношениях двух стран. Эксперты уверены: Москва и Анкара заинтересованы в сближении, слишком много у двух государств точек пересечения и совместных проектов. Однако против такого союза будут неизбежно выступать США.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, предметом разговора между президентами двух стран, который должен пройти вечером в понедельник, 13 ноября, станет урегулирование ситуации в Сирии. Ожидается, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудят подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи. Скорее всего, лидеры двух стран затронут весь спектр двустороннего сотрудничества между Турцией и Россией, которое сейчас набирает обороты.
Сотрудничество между странами было временно остановлено в ноябре 2015 года после того, как турецкие военные сбили российский самолет в воздушном пространстве Сирии. Первые шаги, направленные на выравнивание отношений, были предприняты в августе 2016 года — тогда состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой президенты заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям. Тогда же было объявлено о возобновлении проектов газопроводной системы «Турецкий поток» (прокладка глубоководного участка) и АЭС «Аккую» (поставка российского оборудования на станцию).
По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, симптоматичным представляется тот факт, что диалог Путина и Эрдогана состоится сразу после несостоявшейся встречи российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Ожидалось, что общение Путина и Трампа пройдет в рамках форума АТЭС во Вьетнаме. «Это говорит о том, что одной Америкой мир не исчерпывается. Турция — серьезная региональная держава, проводящая независимую политику.
Чего стоит только недавний демарш Анкары в отношении Вашингтона! Эрдоган — крайне сложный партнер, но он проявляет договороспособность, в отличие от своего американского коллеги», — пояснил «URA.RU» Тихонов.
Эксперт подчеркнул, что отношения России и Турции чрезвычайно важны для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке: «Несмотря на то, что турецкая сторона действует не всегда подобающим образом, Россия проявляет настойчивость в диалоге с Анкарой».
Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в разговоре с «URA.RU» подтверждает: у Москвы и Анкары много точек соприкосновения — от туризма и энергоносителей до продовольственных поставок и инвестиций в строительство. «И у нас общие внешнеполитические проблемы — сложные взаимоотношения с недружественной Европой и взрывоопасный Ближний Восток. Турция балансирует между США, Евросоюзом, мусульманским миром и Россией. И ее стремление к балансу Россия должна использовать», — уверен Смирнов.
В экспертном сообществе возлагают на встречу Путина и Эрдогана особые надежды. Так, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов полагает, что Турция представляется нам довольно удобным партнером и союзником. «Анкара тоже во многом испытывает внешнее давление и тоже не может простроить внятный диалог, например, с Евросоюзом. Это сближает и позволяет демонстрировать совместные намерения», — пояснил «URA.RU» эксперт.
Между тем заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов полагает, что говорить о полном отсутствии проблем в отношениях и общих проектах двух государств пока преждевременно. «Главные вопросы совместной повестки — газопровод в Турцию, урегулирование ситуации в Сирии и продажа оружия Стамбулу. „Турецкий поток“ строится, Турция подтверждает, что вопрос о закупке зенитных комплексов С-400 решен. С Сирией проблем больше. Определенное взаимопонимание по поводу дальнейших шагов там есть, но общей картины завершения конфликта нет», — сказал «URA.RU» Игнатов.
Он отметил, что если сделка по С-400 будет доведена до конца, то для России это станет важным достижением: «Мы продадим оружие стране НАТО, против чего выступают другие члены Альянса».
Однако эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов уверен: Москва и Анкара будут стараться окончательно перевернуть страницу истории короткой «холодной войны» между Турцией и Россией. «Встреча президентов двух стран выгодна обоим: для Эрдогана — чтобы показать многовекторность его внешнеполитического курса, отсутствия замкнутости лишь на сотрудничестве с США, для России — чтобы сохранить и, скорее всего, увеличить объем торгово-экономических связей и лишний раз продемонстрировать правоту своей позиции на Ближнем Востоке», — пояснил Сулейманов «URA.RU».
Он также обратил внимание на тот факт, что вопрос Крыма подниматься не будет в ходе встречи глав России и Турции, несмотря на то, что Эрдоган при встречах с президентом Украины Петром Порошенко давал понять, что Анкара официально не признает присоединение полуострова к России: «Здесь Эрдоган придерживается принципа: Порошенко говорить то, что он хочет услышать, а с Путиным лучше не ссориться и не обострять отношения».
По мнению эксперта, России удается выстраивать эффективную политику на Ближнем Востоке: об этом свидетельствует потепление отношений с Саудовской Аравией, улучшение взаимодействия с Катаром и Ираном. На этом фоне преодоление российско-турецкого кризиса выглядит вполне логично, считает Сулейманов.