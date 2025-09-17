Захарова назвала действия Хорватии против российского борца нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия хорватских властей в отношении российского борца Эмина Сефершаева проявлением нацизма. Хорватия отказала двукратному чемпиону Европы по греко-римской борьбе во въезде на территорию страны и аннулировала его визу перед чемпионатом мира в Загребе, несмотря на включение спортсмена в состав российской сборной.
«Это нацизм», — прокомментировала Захарова телеканалу «Матч ТВ». По ее словам, действия хорватских властей являются недопустимыми по отношению к спортсмену, который не нарушал никаких законов и прибыл на международные соревнования.
Ранее руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Тигран Аванян сообщил, что 27-летний Эмин Сефершаев был задержан в Хорватии и доставлен в полицейский участок после аннулирования визы. Благодаря достигнутой договоренности депортации удалось избежать: спортсмена передали в Сербию, откуда он должен вернуться в Россию. В ФСБР также отметили, что международная федерация борьбы (UWW) подала официальный протест против действий хорватских властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.