Почему Путин принял военных в Георгиевском зале Кремля

10:54 03 января 2018 0

Свердловчанин Сергей Суровикин (слева) по итогам операции в Сирии получил звание Героя России kremlin.ru

Одно из важнейших событий 2017 года — окончание военной операции российских войск в Сирии. Она принесла гораздо больше дивидендов, чем можно было предполагать — Россия продемонстрировала миру достижения в оборонной промышленности, показала собственным гражданам итоги реформирования армии, укрепила позиции на геополитическом поле. «URA.RU» вспоминает главные победы российского оружия в Сирии.

Древний город

Пальмира считалась одной из стратегических территорий во время сирийской войны. Древний город находится на пересечении важных транспортных магистралей, открывающих путь к столице Сирии Дамаску, крупнейшему населенному пункту страны Алеппо, провинции Дейр-эз-Зор, а рядом с Пальмирой — нефтегазовые месторождения.

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Город был захвачен боевиками практически в начале гражданской войны, и освобождать его российским войскам пришлось дважды. В марте 2016 года ВКС России нанесли авиаудары по позициям террористов запрещенной организации «ИГИЛ», благодаря чему боевиков удалось выбить из древнего города, но сирийские войска не смогли удержать стратегическую территорию — в декабре Пальмира снова перешла под контроль Исламского государства.

В повторном освобождении Пальмиры приняли участие Воздушно-космические силы и силы специальных операций России. Древний город вернули в марте 2017 года. Террористы потеряли контроль над транспортной развязкой, через которую шло сообщение между югом и севером страны, и открыли правительственным силам путь для наступления на провинцию Дэйр-эз-Зор.

Экономический центр

Алеппо до войны был крупнейшим городом Сирии и считался экономической столицей. До прихода российских войск боевики успели занять его примерно наполовину. Сирийские войска начали освобождение восточной части Алеппо под кураторством военных советников из России. Осенью 2016-го года к операции подключились Воздушно-космические силы РФ. К декабрю город почти полностью перешел под контроль правительства Сирии.

Новый командующий Центральным военным округом Александр Лапин получил от президента России орден Святого Георгия IV степени kremlin.ru

Освободив Алеппо, власти смогли выровнять линию фронта, проведя условную границу с «умеренной оппозицией» по административным границам провинции Идлиб. Именно туда были выпущены боевики, пожелавшие сложить оружие.

«Операцию в Алеппо можно назвать главной во всей сирийской кампании. Тогда стояла задача обучить российских военнослужащих взаимодействию в боевых условиях, а также научить сирийцев владеть техникой. Освобождение Алеппо стало переломным моментом», — считает член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок.

Решающая битва

Ключевое сражение, поставившее точку в противостоянии правительственных войск и террористов, произошло в провинции Дэйр-эз-Зор. Бои за город переросли в одну из крупнейших наступательных операций на Ближнем Востоке. Благодаря активной поддержке российских ВКС сирийская армия сначала лишила боевиков доступа к ресурсам, а затем и почти полностью уничтожила костяк Исламского государства. Возможно, небольшие группы террористов еще рассеяны по пустыне, но повлиять на геополитику целого региона они уже не смогут.

Спасение государственности

Эксперты выделяют еще одну ключевую операцию — битву за Дамаск, которая происходила в самом начале прихода в Сирию российских войск. Боевики уже прорывались в столицу, после чего президент республики Башар Асад потерял бы власть над страной. Благодаря помощи из России Сирия сумела сохранить суверенитет.

Военные советники спасли государственность Сирии и главу республики Башара Асада (второй слева) kremlin.ru

«Сама по себе вся операция в Сирии чрезвычайно важна. При незначительных затратах и небольшом уровне потерь были показаны возможности армии, почти всех ее компонентов. И, разумеется, геополитическое влияние России усилилось, потому что было продемонстрировано уничтожение противника на дальних подступах к государственным границам», — отметил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

«Мы показали, что Россия является главенствующим государством на Ближнем Востоке. Показали во всей красе российское вооружение — наше оружие стало заметно дороже. И еще один важный момент — Россия продемонстрировала, что является второй страной в мире, у которой есть тактическое оружие. Нельзя забывать и то, что реальный боевой опыт получили командующие военными округами и армиями», — подвел итог кампании Анатолий Цыганок.

В декабре 2017 года президент России Владимир путин объявил об окончании военной операции и наградил участников боевых действий. Звание Героя России присвоено уральскому генерал-полковнику Сергею Суровикину, командующему российской группировкой в Сирии. По признанию специалистов, именно он сумел переломить ход войны в Сирии и организовать разгром военных формирований террористов. В Сирии останутся две базы с российским контингентом.