Почему «Первый» и «Россия» не прервали эфир из-за крушения АН-148

20:28 12 февраля 2018 3

Федеральные каналы ждали Владимира Путина, чтобы изменить сетку вещания из-за катастрофы АН-148 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Катастрофа АН-148 в Подмосковье бросила имиджевую тень на федеральные телеканалы. В адрес «России 1» и «Первого канала» появились обвинения со стороны интернет-пользователей и СМИ в замалчивании трагедии.

Все началось с публикации в онлайн трансляции «Медузы» сообщения о том, что «в 17:00 ни один центральный канал эфир не прервал». Это сообщение выходит спустя 20 минут после экстренного выпуска на «Первом», который после продолжил свой запланированный эфир. Тем не менее, на эту новость тут же отреагировал самый популярный аноним в Twitter и Telegram Сталингулаг: «Ничего удивительного. Жизнь в России оценивается в кусок прошлогоднего собачьего дерьма… Погибл 71 человек — и всем плевать». Пост набрал тысячу ретвитов и две с половиной тысячи лайков, что считается серьезным охватом в российском сегменте Twitter. Спустя еще час пост другого анонима под ником «Распад и неуважение» также быстро набрал популярность: «В 18.00 в эфире CNN прямое включение с места авиакатастрофы российского самолёта, а в эфире „Первого канала“ российского телевидения — развлекательное шоу».

В соцсетях обратили внимание не то, что «Первый» и «Россия 1» не сняли развлекательные программы сразу после катастрофы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральные каналы, попавшие под критику блогеров, предпочли проигнорировать эти выпады. Официальные комментарии «Первого» и «России 1» на этот счет получить не удалось. Собеседник агентства, близкий к руководству одного из каналов, объяснил эту позицию так: «Будет странно, если мы будем рассказывать, что CNN — это новостной канал и это его работа — вещать новости. Каналам общего профиля, если речь идет о глобальной переверстке, надо не только снять проект из эфира, но и чем-то его заменить. А значит, подобрать в архиве продукт аналогичного хронометража, что довольно сложно и не всегда возможно».

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев соглашается: «„Россия“ и „Первый“ — универсальные телевизионные каналы. Они ориентированы на общую аудиторию, новости не их „фирменное блюдо“. Чтобы сообщить аудитории о каком-то трагическом событии, они прерывают свой эфир, но дальше его продолжают. Это нормальный алгоритм работы в подобных ситуациях. При этом он требует абсолютного перенапряжения всей системы», — пояснил телеэксперт. «Диванные аналитики» не учитывают сложности телепроизводства, в частности, и того, что большие федеральные каналы вещают на несколько часовых поясов, уверен Танаев.

Федеральные каналы не рассчитаны на новостные моноэфиры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время аналог CNN, новостной телеканал «Россия 24», в вечер катастрофы качественно отработал тему в прямом эфире, соглашаются опрошенные агентством эксперты. В 15:30 по Москве вещание прервалось на срочную новость о пропавшем с радаров АН-148, спустя еще 15 минут, начался моноэфир: тема потерпевшего крушение самолета стала главной, а все сюжеты и сообщения были только об этом. Кроме того, ближе к вечеру стало известно, что «Первый» снял с эфира развлекательную программу «Что? Где? Когда?», вместо нее полуночным зрителям поставили художественный фильм.

Катастрофа АН-148 поменяла планы продюсеров программ, запланированных и на понедельник, 12 февраля. Об этом рассказал «URA.RU» ведущий общественно политического ток-шоу «Время покажет» Анатолий Кузичев. «В нашу программу были внесены довольно серьезные изменения и по верстке, и по темам». Он также отметил, что сравнивать федеральные каналы с ТВ, которое специализируется на круглосуточном информационном вещании, некорректно. «Первый канал и Россия — каналы широкого интереса, и наезды на них дурацкие и регулярные. По факту у людей стоит задача „мочить“, например, „Первый канал“, они этим занимаются и находят для этого любой повод», — прокомментировал журналист критику со стороны интернет-пользователей.

Новостные выпуски федеральных каналов часто становятся поводом обсуждения в соцсетях. Так, ни августовский теракт в Сургуте, ни январская поножовщина в пермской школе, по мнению интернет-пользователей, не освещались в полной мере. В интернет-пространстве обращали внимание на то, что новости на «Первом» и «России 1» не открывались сюжетами об этих трагедиях.

«Первый» и «Россия» рассчитаны на широкую аудиторию, поэтому контент вещания не может быть сугубо новостным Фото: Pixabay

Федеральное ТВ обычно критикуют люди оппозиционных взглядов, поскольку оно для них тождественно власти, пояснил «URA.RU» Кирилл Танаев. Эту привычку россияне имеют со времен перестройки. Политолог Максим Жаров утверждает, что контент ТВ в кризисных ситуациях все-таки связан с властью: руководство федеральных каналов в случаях ЧП принимает решение об изменениях в сетке, ориентируясь на линию поведения главы государства.

«Путин отменил запланированную на понедельник поездку в Сочи и остался в Москве для координации расследования катастрофы. После того, как появились сообщения, на ТВ приняли решение изменить сетку вещания, отреагировав на этот сигнал сверху». Он отмечает, что это не сугубо российская особенность: во время резонансных происшествий в любой стране есть зависимость федерального ТВ от позиции руководства страны.

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148. Он летел из Москвы в Орск и пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все пассажиры и экипаж погибли.