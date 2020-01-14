Почему Челябинску никогда не догнать Екатеринбург? Вопрос к олигархам

Екатеринбург благодаря консолидации бизнеса опередил Челябинск в развитии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Перезагрузка отношений с крупным бизнесом Челябинской области должна стать ключевой задачей для новой власти региона. Столица Южного Урала, которую в 2019 году лишили права провести саммит ШОС и БРИКС целиком (мероприятия с президентами перенесли в Санкт-Петербург), потеряла единственный шанс сократить разрыв в развитии по сравнению с Екатеринбургом. Соседняя региональная столица развивается благодаря усилиям местного бизнеса, а Челябинск может об этом только мечтать. И у того, что южноуральские олигархи, есть свои причины.

Куда вкладывается бизнес Екатеринбурга

Александр Симановский (справа) и Дмитрий Пумпянский (слева) — одни из крупнейших меценатов Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупные бизнесмены из Екатеринбурга реализуют в родном городе по несколько общественных проектов. Русская медная компания (РМК) построила Академию единоборств, где занимаются дети и тренируются спортсмены мирового уровня, строит в центре города дизайнерскую штаб-квартиру по проекту британского архитектора Нормана Фостера. УГМК возводит на собственные средства ледовую арену, на которой будет тренироваться свердловский ХК «Автомобилист», который спонсируют медники. УГМК и РМК — основные меценаты Фонда Святой Екатерины, который финансирует строительство храма в центре Екатеринбурга. Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского в 2019 году представила отреставрированный культурно-выставочный комплекс в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века. Владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский реставрирует школы и поддерживает ряд благотворительных проектов. Представитель бизнес-группы, владеющей сотовой компанией «Мотив», Виталий Кочетков — наравне с РМК — один из главных спонсоров Дня города.

Проекты, которые выбрал челябинский бизнес

Гранд-отель «Видгоф» — единственный серьезный проект челябинских бизнесменов в последние годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск не может похвастаться подобными масштабами. На средства совладельца «Арианта» и ЧЭМК Александра Аристова построен теннисный спорткомплекс с тремя кортами — его открывали совместно с руководством города (тогда мэром Челябинска был Евгений Тефтелев). Комплекс остался в собственности бизнесмена, тренировки являются платными. ЧТПЗ к юбилею завода отремонтировал фасады домов на улице Машиностроителей, где расположено предприятие. Челябинские бизнесмены с 2014 года в складчину строят кафедральный собор (спустя пять лет на месте — коробка здания).

Главный хоккейный клуб Челябинской области «Трактор» получает 20% спонсорских денег от необходимой на год суммы — от компаний «Ариант», РМК, ЧТПЗ, «Южуралзолото», «СМП банк», «Конар», «Новатэк». Компания «Макфа» с отъездом бывшего губернатор Челябинской области Михаила Юревича в Лондон отказалась финансировать «Трактор». «Мечел» Игоря Зюзина избавился от одноименного хоккейного клуба (сейчас его финансирует бюджет).

Александр Аристов на открытии теннисного корта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

РМК со штаб-квартирой в Екатеринбурге имеет на Южном Урале производства в Карабаше (Карабашмедь), Кыштыме (Кыштымский медеплавильный завод) и Варненском райне (Михеевский ГОК), строит в Сосновском районе Томинский ГОК. И компания больше вкладывается в общественные проекты, чем местный бизнес. «Финансируется строительство Долгобродского канала, который принесет по 130 млн кубометров чистейшей воды в год в главный питьевой источник Челябинска — Шершневское водохранилище. Участвуем в строительстве Кафедрального Собора, спонсируем „Трактор“, вложились в новогоднее оформление пешеходной Кировки», — сообщили в пресс-службе РМК.

Екатеринбургский политтехнолог Алексей Швайгерт, который курировал последние выборы президента в Челябинске, считает, что его родина начала вырываться вперед с 1990-х годов из-за политической конкуренции. Во многом благодаря конфликту между мэром Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и командой свердловского губернатора Эдуарда Росселя.

В пресс-службе РМК говорят, что Игорь Алтушкин (справа) сконцентрировался на помощи челябинским территориям, где его предприятия являются градообразующими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Город и область перетягивали олигархов на свою сторону, например, предлагая землю под проекты. Со временем это вошло в привычку. Скажем, [владелец УГМК Андрей] Козицын считает себя в архетипическом смысле заводчанином Демидовым, который на себе держал Урал. Такие олигархи сами теперь хотят увековечить себя. А в Челябинске бились только политики, их конфликты ограничивались сроком выборов. Бизнес стоял в стороне, и всех договоренностей достигал в кулуарах», — объясняет эксперт.

Южноуральский экономист Сергей Гордеев подтверждает, что в отличие от свердловского коллеги Петр Сумин (губернатор Челябинской области с 1996 по 2010 годы) «вытоптал элитную поляну».

«Теперь среди челябинских олигархов нет лидеров, которые могли бы взять на себя смелость и ответственность за крупный инфраструктурный проект. Они лишь выводят деньги из региона.

По моим данным, за последние несколько лет область получила 300 млрд рублей сверхдоходов от налога на прибыль. Но при этом объем инвестиций сократились, товарооборот упал», — фиксирует собеседник.

Конфликт Аркадия Чернецкого (в центре) и Эдуарда Росселя (справа) стал двигателем развития Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский политолог Андрей Лавров подтверждает разность менталитетов среди элит соседних городов. «У нас нет серьезного цивилизованного лоббизма. Зато есть полукриминальные разборки а-ля 1990-е годы. Дискурс тот же, по крайней мере», — говорит он.

С ним согласен Александр Новокрещенов (был главой Сосновского района под Челябинском, возглавлял службу судебных приставов обоих регионов и избирался в свердловское Заксобрание). Он убежден, что Екатеринбургу помогает конкуренция среди элит.

«В Челябинске много лет игроки одни и те же. Барыги по менталитету. Потому что в начале 1990-х Сумин с [первым замом Андреем] Косиловым со своей внутриобластной кооперацией не пустили Козицына и других инвесторов. В Екатеринбург тот же [владелец ГК «Ренова» Виктор] Вексельберг зашел, и все успешно уживаются.

Там у людей менталитет свободного человека. У нас — рабский. Они к нам относятся, как к деревне. И мы этот статус, к сожалению, сохраняем», — резюмировал он.

Власть Южного Урала начала признавать проблему

В правительстве Челябинской области признают, что регион «нуждается в консолидации элит», но конкретных проектов не назвают. «Это значимое условие развития области. Там, где это происходит, виден результат. Например, в Сатке, Озерске, Карабаше. Власть подает пример, задает общий вектор. Сейчас обсуждаются новые инвестиционные программы, конкретные проекты социального партнерства. Их реализация станет важным сигналом о консолидации элит», — сообщил пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

Бизнесмены Семен Мительман (слева) и Константин Струков могли бы себе позволить построить что-то для Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова проводит переговоры с крупным бизнесом. «В ряде случаев переговоры находятся в финальной стадии, однако раскрывать подробности рано», — ответил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«URA.RU» направило запросы в крупнейшие компании с просьбой рассказать о своих инфраструктурных или социальных проектах, не связанных с производством. В ЧКПЗ (генеральный директор — Андрей Гартунг) не ответили. В сети «Красное и Белое» (владелец — челябинец Сергей Студенников) заявили, что компания создает рабочие места и платит налоги, чем способствует развитию регионов присутствия. В пресс-службе Александра Аристова сообщили, что ЧЭМК выделило 100 млн рублей на строительство кафедрального собора, вместе с «Ариантом» является спонсором «Трактора», выделяя по 100 млн рублей уже пять лет подряд. Кроме того, компании поддерживают спортивные и социальные проекты, выделяют деньги на праздники. В пресс-службе группы «Мечел» сообщили, что реализуют «программу по озеленению и благоустройству дворов и общественных мест Челябинска». В ЧТПЗ рассказали о помощи подшефным школам, детдомам, челябинском техникуму, храму и женскому монастырю. «В рамках государственно-частного партнерства в 2021 году в Озерске [откуда родом Комаров] будет построен ледовый спорткомплекс. ЧТПЗ помогает челябинскому театру оперы и балета, попечительский совет которого возглавляет Комаров. В данные проекты группа ЧТПЗ за год направила более 200 млн рублей», — отметили в компании.