Власти пересмотрят отношения с олигархами, загрязняющими Россию

Путин Потанину: аварии в Норильске можно было избежать (фото архивное) Фото: официальный сайт Президента РФ

После разговора президента Владимира Путина с миллиардером Владимиром Потаниным на совещании по ЧС в Норильске отношения власти и крупного бизнеса могут измениться. На фоне громкой аварии предприятия, загрязняющие природу, предложили обложить новым налогом. Инициатива может стать развитием экологического блока поправок в Конституцию и позволит избежать повторения подобных происшествий в будущем.

Владимир Путин 5 июня в режиме видеоконференции встретился с экологами и зоозащитниками. Начал совещание президент с актуальной повестки — аварии в Норильске, где из-за разлива дизтоплива объявили режим чрезвычайно ситуации федерального уровня. Президент обратился к теме второй раз за три дня. На экстренном совещании 3 июня глава государства эмоционально требовал от губернатора Красноярского края Александра Усса объяснить, почему власти узнали о происшествии лишь через два дня после того, как оно случилось.

Путин по видеосвязи заслушал доклады ответственных лиц с места ЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня с места ЧС на связь с президентом помимо Усса вышли глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор «Норникеля» («дочке» компании принадлежит объект, где произошла авария) Владимир Потанин, занимающий первое место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2020 году по версии Forbes.

С ним у президента завязался оживленный диалог. Бизнесмен пообещал Путину, что устранит последствия аварии за свой счет и оценил затраты в 10 млрд рублей и более. На что глава государства заметил: ЧС можно было бы избежать.

«Если бы своевременно поменяли [резервуар, где произошла утечка], и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», — обратился Путин к олигарху.

Тонны дизельного топлива попали в воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Далее президент описал всю серьезность случившейся катастрофы: «Я уже говорил, и хочу еще раз подчеркнуть: то, что произошло в Норильске, — это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало уже, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе арктической зоны нанесен серьезный урон».

По итогам первой части совещания, посвященной ЧС, Путин поручил Росприроднадзору проверить состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а правительству и депутатам — внести «принципиальные» изменения в законодательство, которые позволят предотвращать подобные ситуации.

Лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов реформу поддерживает: «Оборудование для очистки выбросов стоит дорого. На этом в России крупный бизнес всегда экономит. Есть и такая составляющая: бизнес иногда держит региональную власть за одно место», — считает политик.

Контролирующие органы зачастую снисходительно относятся к нарушениям крупного бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов рассказал, что градообразующим предприятиям всегда делаются «серьезные поблажки» со стороны природоохранной прокуратуры и администраций субъектов. «Контроль происходит лишь на уровне увещеваний», — считает депутат.

Сегодня у государства нет возможности проверить траты предприятий на модернизацию и компенсацию ущерба экологии, добавил член думского комитета по природным ресурсам Александр Якубовский. По словам депутата, бизнес всячески сопротивляется раскрытию этой информации.

Решением проблемы может стать введение нового экологического налога для бизнесменов уровня Потанина. «Мы требуем введения налога для экологически вредных предприятий, полученных собственниками во времена дикой приватизации в 90-е.

Налог должен быть в диапазоне 15-30% оборота компании в зависимости от вредности производства», — заявил агентству Руслан Хвостов.

По словам политика, на собранные при помощи налога средства можно финансировать модернизацию предприятий и ликвидировать последствия ЧС.

Экологические поправки в Конституцию могут запустить пересмотр природоохранных законов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совершенствование природоохранного законодательства может произойти в рамках развития блока экологических поправок в Конституцию. Во время сегодняшнего общения с экологами президент отдельно коснулся этой темы: «…чрезвычайно востребованное и нужное дело — закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованно».

«Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем. И не случайно в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию <…> было так много предложений усилить требования к сохранению природы, окружающей среды, ответственность за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения», — сказал президент, завершая совещание.

Председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов в беседе с агентством отметил, что новая редакция Конституции усилит права россиян тем, что прямая ответственность за экологическую ситуацию ляжет на правительство РФ. «Теперь по всему, что связано с некачественным или ненадлежащим обеспечением экологической безопасности и охраны окружающей среды, мы можем апеллировать к правительству», — отметил эколог.

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