Чехия внесла в санкционный список помощника Медведева

Правительство Чехии включило в национальный санкционный список помощника заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Олега Осипова. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
«По моему предложению правительство включило Олега Осипова в национальный санкционный список», — написал Липавский в сети Х. По его словам, поводом для санкций стали заявления Осипова, которые были расценены как угрозы смерти в адрес чешских граждан, в частности, хоккеиста Доминика Гашека. Высказывания прозвучали в апреле 2025 года и вызвали широкий резонанс в Чехии. Министр подчеркнул, что подобное поведение является абсолютно неприемлемым.
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