Чехия внесла в санкционный список помощника Медведева

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Бывший чешский вратарь заявил, что Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством
Бывший чешский вратарь заявил, что Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством Фото:

Правительство Чехии включило в национальный санкционный список помощника заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Олега Осипова. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«По моему предложению правительство включило Олега Осипова в национальный санкционный список», — написал Липавский в сети Х. По его словам, поводом для санкций стали заявления Осипова, которые были расценены как угрозы смерти в адрес чешских граждан, в частности, хоккеиста Доминика Гашека. Высказывания прозвучали в апреле 2025 года и вызвали широкий резонанс в Чехии. Министр подчеркнул, что подобное поведение является абсолютно неприемлемым.

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Правительство Чехии включило в национальный санкционный список помощника заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Олега Осипова. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. «По моему предложению правительство включило Олега Осипова в национальный санкционный список», — написал Липавский в сети Х. По его словам, поводом для санкций стали заявления Осипова, которые были расценены как угрозы смерти в адрес чешских граждан, в частности, хоккеиста Доминика Гашека. Высказывания прозвучали в апреле 2025 года и вызвали широкий резонанс в Чехии. Министр подчеркнул, что подобное поведение является абсолютно неприемлемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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