Экс-замглавы Химок попался на взятке

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Химок Николая Минаева, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщается в материалах дела.
«Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева», — передает «Коммерсантъ» содержание документов. Там уточнили, что он обвиняется в получении взятки на сумму 6,4 миллиона рублей.
Среди фигурантов дела также директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» и его заместитель: одному вменяется получение взятки, другому — посредничество. По версии следствия, с марта по июнь 2025 года обвиняемые получили незаконное вознаграждение от исполнительных директоров двух компаний. Сообщники арестованы, посредник находится под домашним арестом. Кроме того, МВД 27 июня объявило в розыск Минаева. Он разыскивается по статье УК РФ, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.