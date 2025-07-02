Экс-замглавы Химок попался на взятке

Суд заочно арестовал бывшего замглавы Химок Минаева за получение взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма взятки составила 6,4 млн рублей
Общая сумма взятки составила 6,4 млн рублей Фото:

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Химок Николая Минаева, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщается в материалах дела.

«Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева», — передает «Коммерсантъ» содержание документов. Там уточнили, что он обвиняется в получении взятки на сумму 6,4 миллиона рублей.

Среди фигурантов дела также директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» и его заместитель: одному вменяется получение взятки, другому — посредничество. По версии следствия, с марта по июнь 2025 года обвиняемые получили незаконное вознаграждение от исполнительных директоров двух компаний. Сообщники арестованы, посредник находится под домашним арестом. Кроме того, МВД 27 июня объявило в розыск Минаева. Он разыскивается по статье УК РФ, передает «360.ru».

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Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Химок Николая Минаева, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщается в материалах дела. «Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева», — передает «Коммерсантъ» содержание документов. Там уточнили, что он обвиняется в получении взятки на сумму 6,4 миллиона рублей. Среди фигурантов дела также директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» и его заместитель: одному вменяется получение взятки, другому — посредничество. По версии следствия, с марта по июнь 2025 года обвиняемые получили незаконное вознаграждение от исполнительных директоров двух компаний. Сообщники арестованы, посредник находится под домашним арестом. Кроме того, МВД 27 июня объявило в розыск Минаева. Он разыскивается по статье УК РФ, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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