Два губернатора отказались подчиниться Кремлю

Ростислав Гольдштейн (ЕАО) на прошедших выборах стал рекордсменом и по явке, и по поддержке граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аномально высокая явка в Единый день голосования (ЕДГ), которую показали два региона России, опасна для власти, так как люди не поверят в такие цифры и решат, что они сфальсифицированы, считают политологи. По их мнению, главы регионов-рекордсменов нарушили установку Кремля не нагонять избирателей на участки, поскольку думали только о собственных KPI, а не о последствиях. Это — вызов, с которым Москве придется разбираться, чтобы произошедшее не повторилось на кампании в Госдуму-2021.

ЕДГ проходит 13 сентября по всей стране, 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. Губернаторов выбирают в 18 регионах.

Самая высокая явка по стране отмечается в Татарстане (глава Рустам Минниханов) и ЕАО (Ростислав Гольдштейн) — 73,6% (84%) и 70,5% (31,8%).

В семи регионах явка превысила показатели прошлых аналогичных выборов — в Архангельской (30,59% против 21%), Иркутской (30,33% против 24,7%) и Тамбовской областях (58,3% против 57,7%), в Краснодарском крае (58,04% против 45,97%), в Севастополе (44,28% против 34,2%), а также на Камчатке (35,5% против 31,86%). Но

Самая высокая явка по стране зафиксирована в Татарстане (73,6%) и ЕАО (70,67%) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Показатель явки трактуется властью как показатель легитимности, объясняет в разговоре с URA.RU эксперт из think tanks Кремля, глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Явка в целом по стране хорошая, и это позитивный знак. Она выступает гарантом вовлечения людей и корреспондирует признание народа, как и количество жалоб, нарушений, провокаций, которых в этом году в разы меньше», — считает она.

Начало такой практике, как писало агентство, было положено в 2016 году, когда выборы в Госдуму прошли с рекордно низкой явкой в 47,88%, что, по распространенной версии, стоило места первому зампреду администрации президента, куратору внутренней политики РФ Вячеславу Володину. Апогеем стала президентская кампания-2018, в ходе которой на участки пришли 67,54% избирателей (за Владимира Путина отдали голоса 76,69%), и семидневное голосование по изменению Конституции РФ, собравшее 67,97% россиян (одобрили поправки 77,92% граждан). После этого Кремль снял требование обеспечить высокую явку на губернаторских и парламентских выборах, а также распорядился не превышать результаты президентских выборов и конституционного плебисцита, говорит источник URA.RU.

Но регионы-рекордсмены, как показал ЕДГ-2020, не прислушались к федеральному центру, резюмирует директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Слишком высокая явка делегитимизирует процесс, в слишком большие цифры просто не поверят. А они пугают, особенно в ЕАО, где на прошлых выборах в 2016 году, когда там выбирали Госдуму и заксобрание, явка составила всего 38% — а эти кампании всегда были куда приоритетнее, чем губернаторские. История с высокой явкой в Татарстане традиционная, но наказ Кремля все равно проигнорирован. Похоже, губернаторы больше не считают для себя риском получить результат выше путинского», — предположил Гращенков.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во многом на результатах сказалась новая технология по повышению явки — трехдневное голосование, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Очень высокая явка на местах — феномен ЕДГ 2020 года, [и здесь сыграло роль] трехдневное голосование, от которого ждали проблем с точки зрения легитимности». Оно дополнило уже существующую технологию — «Мобильный избиратель», которая заменила открепительные удостоверения, продолжает мысль коллеги президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Обычно высокая явка активизирует протестное голосование, поэтому Кремль давал губернаторам поручение не нагонять ее, обращает внимание дальневосточный политолог Илдус Ярулин: «Особенно логично такое распоряжение выглядит в условиях кризиса и коронавируса, который всем надоел. Но в этот раз при рекордных цифрах явки есть те кандидаты от власти, которые побеждают с большим отрывом — к примеру, [врио главы Камчатки Владимир] Солодов и [врио губернатора ЕАО Ростислав] Гольдштейн, которые оба набрали за 80% голосов — а это больше, чем на выборах-2018 у Путина».

«Но тут губернаторы играют в собственные игры, чтобы доказать, что жители их поддерживают. Теперь они навредили самим себе, показав Кремлю, что думают не о всей стране, а только о своих показателях.

В том же ЕАО живут 126 тысяч человек, традиционно им всем было плевать на выборы, из-за чего местный избирком хватался за голову. А здесь ставится рекорд в масштабах всей страны. На Камчатке явка куда скромнее, но цифра поддержки тоже заставляет задуматься», — говорит политолог Сергей Маркелов.

Именно такая разрозненность с поручениями Кремля станет одной из основных опасностей при подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, считает Гращенков. «Исполнители на местах решили продемонстрировать высокую консолидацию вокруг своих фигур, но показали, что им все равно на установки из Москвы. Хорошо, что такое вскрылось сейчас, а не во время думской кампании, где ничего нельзя сделать. А до этого времени Москва найдет способ их наказать», — заключил собеседник URA.RU.