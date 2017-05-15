Россиянин попал во французскую тюрьму за подделку вина

23:25 15 мая 2017 0

Россиянин хотел нажиться на торговле поддельным вином Фото: Дарья Попова © URA.RU

Суд французского города Дижон приговорил россиянина Александра Югова к четырем годам тюремного заключения за подделку 400 бутылок дорогого вина «Romane-Conti». Половину срока предприимчивый делец будет отбывать условно.

Также Югов заплатит штраф в размере 150 тысяч евро и еще 300 тысяч евро в качестве возмещения ущерба настоящим производителям вина, пишет «Национальная служба новостей». Ранее огласили приговоры двум сообщникам Югова в Швейцарии.

Бутылка вина «Romane-Conti» на винодельне стоит от 1672 евро. Одна из бутылок четыре года назад была продана в Гонконге за 30 тысяч евро.