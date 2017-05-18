Украинский юрист подал на Порошенко в суд из-за запрета соцсетей

04:08 18 мая 2017 0

Правозащитник считает, что Украина движется туда же, куда и Северная Корея Фото: пресс-служба Президента Украины

В Высший административный суд Украины поступил иск с требованием отменить указ президента страны Петра Порошенко о запрете российских соцсетей и поисковиков.

Как сообщает «Национальная служба новостей», в роли истца выступил украинский юрист и правозащитник Роман Лихачев.

В тексте иска, который Лихачев опубликовал в своем Facebook, он просит суд признать незаконным данный указ в части нескольких пунктов.

«Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не Одноклассниках и т. д., дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять что и где мне смотреть, писать и читать», — цитирует Лихачева «Интерфакс».

Указом Петра Порошенко от 15 мая введены санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мэйл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru заблокирован на три года.