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25 мая 2017
13:36  25 мая 2017 13

Министр Украины заявил, что поезда в Россию давно пора было запретить

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, поезд, пешеходный мост, депо, ржд, станция екатеринбург пассажирский, российские железные дороги
Сколько еще украинские вокзалы будут принимать поезда "РЖД", неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Украина пока не намерена прекращать железнодорожное сообщение с Россией, однако сам он считает, что данную меру давно пора применить.

«Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался», — сказал он, добавив при этом, что, по его мнению, транспортное сообщение между Украиной и РФ следовало уже давно прекратить, передает Life.ru. Железнодорожная компания «Укрзализныця» также опровергла сообщение СМИ о прекращении ж/д сообщения с Россией, отмечает «Национальная служба новостей».

Ранее СМИ сообщили, что Киев готов с 1 июля прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Семен Гринберг
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