Помощник Путина: кто из России поедет на инаугурацию Трампа

Специальные представители России не будут участвовать в церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, приглашения на мероприятие распространяются только среди аккредитованных в Вашингтоне послов.
«На инаугурацию [в США] вообще не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС.
Юрий Ушаков, который ранее занимал пост посла РФ в США, подчеркнул, что участие в самой церемонии инаугурации ограничено, и основные мероприятия, связанные с инаугурацией, будут иметь протокольный характер и не предполагают массового участия иностранных делегаций. Поэтому те, кто говорят, что едут на инаугурацию, на самом деле направляются не на саму церемонию, а именно на протокольные мероприятиях, которые проводятся в связи с инаугурацией.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, набрав большиство голосов от выборщиков. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне.
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