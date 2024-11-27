Помощник Путина: кто из России поедет на инаугурацию Трампа

Ушаков: спецпредставители России не будут присутствовать на инаугурации Трампа
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Юрий Ушаков заявил, что посетить инаугурацию Трампа смогут только аккредитованные послы
Юрий Ушаков заявил, что посетить инаугурацию Трампа смогут только аккредитованные послы Фото:

Специальные представители России не будут участвовать в церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, приглашения на мероприятие распространяются только среди аккредитованных в Вашингтоне послов.

«На инаугурацию [в США] вообще не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС. 

Юрий Ушаков, который ранее занимал пост посла РФ в США, подчеркнул, что участие в самой церемонии инаугурации ограничено, и основные мероприятия, связанные с инаугурацией, будут иметь протокольный характер и не предполагают массового участия иностранных делегаций. Поэтому те, кто говорят, что едут на инаугурацию, на самом деле направляются не на саму церемонию, а именно на протокольные мероприятиях, которые проводятся в связи с инаугурацией.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, набрав большиство голосов от выборщиков. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне.

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Специальные представители России не будут участвовать в церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, приглашения на мероприятие распространяются только среди аккредитованных в Вашингтоне послов. «На инаугурацию [в США] вообще не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС.  Юрий Ушаков, который ранее занимал пост посла РФ в США, подчеркнул, что участие в самой церемонии инаугурации ограничено, и основные мероприятия, связанные с инаугурацией, будут иметь протокольный характер и не предполагают массового участия иностранных делегаций. Поэтому те, кто говорят, что едут на инаугурацию, на самом деле направляются не на саму церемонию, а именно на протокольные мероприятиях, которые проводятся в связи с инаугурацией. Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, набрав большиство голосов от выборщиков. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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