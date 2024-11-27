МИД выгнал из России немецких журналистов

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Россия предписала немецким журналистам покинуть страну в качестве ответных мер
Россия предписала немецким журналистам покинуть страну в качестве ответных мер Фото:

Немецкие корреспонденты ARD должны покинуть Россию в качестве зеркальных мер. Соответствующее предписание выдал МИД РФ, сообщила его представитель Мария Захарова. 

«Немецким корреспондентам ARD в качестве зеркальной меры предписано покинуть территорию России», — объявила Захарова. Ее брифинг ведется на официальных ресурсах МИД России. По словам Захаровой, Москва выдаст аккредитации новым сотрудникам ARD, если немецкие власти создадут адекватные условия для работы российских журналистов в Германии. 

Ранее Первый канал сообщал, что власти ФРГ закрыли его немецкое бюро. А корреспондента и оператора Первого канала обязали покинуть страну до середины декабря. 

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Немецкие корреспонденты ARD должны покинуть Россию в качестве зеркальных мер. Соответствующее предписание выдал МИД РФ, сообщила его представитель Мария Захарова.  «Немецким корреспондентам ARD в качестве зеркальной меры предписано покинуть территорию России», — объявила Захарова. Ее брифинг ведется на официальных ресурсах МИД России. По словам Захаровой, Москва выдаст аккредитации новым сотрудникам ARD, если немецкие власти создадут адекватные условия для работы российских журналистов в Германии.  Ранее Первый канал сообщал, что власти ФРГ закрыли его немецкое бюро. А корреспондента и оператора Первого канала обязали покинуть страну до середины декабря. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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