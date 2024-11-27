МИД выгнал из России немецких журналистов

Немецкие корреспонденты ARD должны покинуть Россию в качестве зеркальных мер. Соответствующее предписание выдал МИД РФ, сообщила его представитель Мария Захарова.
«Немецким корреспондентам ARD в качестве зеркальной меры предписано покинуть территорию России», — объявила Захарова. Ее брифинг ведется на официальных ресурсах МИД России. По словам Захаровой, Москва выдаст аккредитации новым сотрудникам ARD, если немецкие власти создадут адекватные условия для работы российских журналистов в Германии.
Ранее Первый канал сообщал, что власти ФРГ закрыли его немецкое бюро. А корреспондента и оператора Первого канала обязали покинуть страну до середины декабря.
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