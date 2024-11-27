Якушев призвал усилить контроль над контрактами властей и бизнеса в регионах

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил о необходимости усиления контроля над проблемными концессиями в регионах. Он отметил, что из-за подорожания ресурсов и недобросовестных подрядчиков количество рискованных соглашений возрастает. Якушев обратился к главе Минфина Антону Силуанову совместно провести анализ, чтобы выявить концессии, находящиеся в «красной зоне».
«Сейчас регионы находятся в процессе заключения новых соглашений. Среди них есть те, которые имеют проблемные концессии. Надо проанализировать такие случаи. Пока эти субъекты не разберутся с предыдущими обязательствами, по новым концессиям — „красный светофор“», — заявил Якушев. Его слова приводит telegram-канал «Единой России».
Ранее «Единая Россия» объявила старт Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив. По словам Якушева, лучшие проекты получат поддержку до трех млн рублей, наставников из числа депутатов для реализации инициативы, а также информационное сопровождение проекта.
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