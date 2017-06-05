06:33 05 июня 2017 0

Альпы стали могилой для большого количества путешественников ФОТО: fonstola.ru

В горах Австрии операция по спасению альпинистов завершилась трагедий. По данным местных СМИ, причиной гибели двух человек стал оборвавшийся трос, на котором пострадавших пытались поднять на борт самолета.

Двое альпинистов подали сигнал о помощи после того, как застряли в ущелье горы Айзенэрцер-Райхенштайн. Один из спасателей спустился к путешественникам, после чего все трое должны были вернуться на борт при помощи специального троса. Однако веревка не выдержала сильной нагрузки и оборвалась. В результате падения спасатель и альпинистка разбились насмерть, еще один участник экспедиции получил серьезные травмы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, с какими угрозами для жизни приходится ежедневно работать альпийской полиции. Сотрудники жертвуют своими жизнями ради спасения других. Мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших», — цитирует слова главы МВД Австрии Вольфганга Соботки информагентство ТАСС.