10:30 07 июня 2017 0

Покойный автолюбитель владел 38 автомобилями, включая 8 катафалков Фото: Wikimedia Commons

Коллекцию автомобилей, которую собрал недавно умерший владелец похоронного бюро из Уэльса, выставят на аукцион. Всего в гараже организатора ритуальных услуг обнаружилось 38 автомобилей, в том числе восемь катафалков, передает «телеканал 360».

В аукционной дом Richard Edmonds Auctions желающие придут 17 июня. Специалисты оценивают коллекцию в 150 тыс. фунтов стерлингов, что равняется примерно 11 млн рублей.

Бизнесмен также любил спорткары, среди которых обнаружили Nissan GT-R и два кабриолета Porsche 911.