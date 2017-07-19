20:50 19 июля 2017 9

Инфраструктура курортов Краснодарского края не обновлялась лет 30 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курортам Краснодарского края необходим принятый закон о сборах с отдыхающих. Инфраструктура здесь не обновлялась в среднем 30 лет, и собранные средства пойдут на то, чтобы привести ее в порядок, в том числе, на набережные и пляжи, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас, напомнил глава Кубани, средства на курортную инфраструктуру идут из краевого бюджета. «Мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже живут люди, — заявил Кондратьев в ходе пленарного заседания в федеральном парламенте в рамках обсуждения закона. — Никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, в Туапсе, я не говорю про Ейск и Темрюк, в последние 30 лет не было».

Губернатор привел данные, согласно которым санаторно-курортная отрасль формирует бюджет Геленджика всего на 28%, Анапы — на 10%, а Сочи — на 53%, пишет ТАСС. Кондратьев отметил, что только на очистные сооружения в Геленджике требуется 8 млрд рублей, на реконструкцию всего водопроводного хозяйства в курортной зоне — 14,8 млрд рублей, для завершения газификации Азово-Черноморского побережья — около 10 млрд рублей, а для надежного энергоснабжения — 5 млрд рублей.

При этом глава Краснодарского края уточнил, что местные власти «не враги себе», и если турпоток снизится, они готовы обнулить сбор, пишет «Национальная служба новостей».

Закон о курортном сборе, напомним, предполагает введение в 2018—2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Принятая инициатива пока проходит в виде эксперимента, предполагается, что сбор составит не более 100 рублей за сутки.