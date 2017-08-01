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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
03:57  01 августа 2017 0

Большинство победителей конкурса НКО в 2017 году получили гранты впервые

Клипарт. Снежинск. Челябинская область., кириенко сергей
На первый конкурс 2017 года поступило рекордное число заявок, сообщил Сергей КириенкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше 80% некоммерческих организаций, получивших президентские гранты по итогам первого конкурса 2017 года, ранее не становились победителями. Об этом заявил первый замглавы администрации президента, глава координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко.

«Радует, что 83% победителей не были победителями в 2016 году. Это означает, что не одни и те же некоммерческие организации из года в год получают президентские гранты, а что это честная и открытая конкуренция», — сообщил Сергей Кириенко журналистам по итогам заседания координационного комитета в понедельник, 31 июля.

Кириенко напомнил, что в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок. Была проведена независимая экспертиза: все проекты оценивали независимые эксперты, а координационный комитет только определял проходные баллы для проектов с разными суммами грантов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 81,5% грантов получили НКО, представляющие регионы России. Всего заявки поступили из всех регионов, кроме Магаданской области, в целом на первый конкурс поступило свыше 6,6 тыс.проектов, часть из которых не была допущена из-за несоответствия требованиям конкурса, а часть — отозвали сами заявители. Обладателями президентских грантов стали 970 НКО из 79 регионов страны.

Все, кто не прошли первый конкурс, могут принять участие в следующем. Заявки для участия будут приниматься в электронной форме с 16 августа по 29 сентября.

Евгений Александров
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