Мобильные устройства на базе Android стали массово подвергаться атакам вредоносного ПО DoubleLocker, которое блокирует экран и вымогает выкуп.
Вирус способен шифровать данные, а также менять PIN-код планшета или смартфона. Подхватить вирус можно, обновляя или активируя программу Adobe Flash Player на фальшивых сайтах, пишет «Лента.ру».
Необходимые разрешения на устройстве вредоносное ПО получает под видом включения ложной службы Google Play Service. Вирус активируется каждый раз, когда пользователь устройства нажимает кнопку «Домой».
За удаление вируса злоумышленники требуют около четырех тысяч рублей, угрожая через сутки уничтожить все данные.