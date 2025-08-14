В Кремле сообщили, состоится ли подписание документов по итогам встречи Путина и Трампа

По результатам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не ожидается подписание каких-либо совместных документов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подписания документов по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что основное внимание на встрече будет уделено обсуждению вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса.
По словам Пескова, проведение саммита стало возможным благодаря проявленной обеими сторонами готовности к диалогу по украинскому вопросу. Он отметил, что подготовка к встрече прошла в сжатые сроки при полном соблюдении всех необходимых параметров.
Пресс-секретарь подчеркнул, что предварительные контакты, включая визит спецпредставителя США по Украине, были продуктивными и способствовали организации саммита. Однако Песков призвал не делать преждевременных прогнозов относительно результатов переговоров, считая такие предположения ошибочными.
