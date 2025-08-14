Украинские военные начали выводить из Купянска наиболее боеспособные подразделения, наемников и националистов. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья.
«Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть „контрактников с опытом“, идейных националистов, наемников», — передает слова представителя подполья РИА Новости. Он добавил, что оборону теперь держат преимущественно мобилизованные бойцы.
Военные источники подтверждают, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в северной части Купянска, куда они вошли еще в конце июля. По последним данным, российские войска активизировали операции по нарушению логистики украинских формирований, в частности нанося удары по позициям противника в районе Соболевки.
