ВСУ готовятся к сдаче Купянска

Украинские военные начали выводить из Купянска наемников
ВСУ выводят боеспособные силы из Купянска
ВСУ выводят боеспособные силы из Купянска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные начали выводить из Купянска наиболее боеспособные подразделения, наемников и националистов. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья.

«Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть „контрактников с опытом“, идейных националистов, наемников», — передает слова представителя подполья РИА Новости. Он добавил, что оборону теперь держат преимущественно мобилизованные бойцы.

Военные источники подтверждают, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в северной части Купянска, куда они вошли еще в конце июля. По последним данным, российские войска активизировали операции по нарушению логистики украинских формирований, в частности нанося удары по позициям противника в районе Соболевки.

