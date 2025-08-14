Украина не сможет восстановить утраченные мощности по производству ракет

Украина в ближайшее время не сможет восстановить утраченные мощности по производству ракет. Об этом сообщил военный эксперт РАНХиГС, старший научный сотрудник РАН Александр Степанов.
Как рассказал Степанов ТАСС, это существенно ограничивает возможности страны по самостоятельному обеспечению вооруженных сил современными ракетными системами. В сложившейся ситуации Киев вынужден полагаться на помощь западных стран для восполнения потерь.
Удары Вооруженных сил России были нанесены по производственным площадкам, связанным с выпуском ракетных комплексов «Сапсан», а также артиллерийских и реактивных снарядов, авиационных бомб и термобарических зарядов. Разрушения зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях. Ракетный комплекс «Сапсан», разработанный Украиной в 2024 году, предназначался для нанесения ударов на дальность до 750 километров, что делало его одним из ключевых элементов оборонительной и наступательной стратегии страны. В результате российских ударов эти производственные мощности были полностью уничтожены. Об этом пишет «Лента.ру».
