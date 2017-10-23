Киев назвал условия, по которым начнет покупать газ у России

Пока на Украине считают, что покупать топливо у РФ «очень рискованно и безответственно»
Киев может снова начать закупать газ у России, если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион.
По словам Кистиона, в нынешних условиях покупать топливо у России для Украины «очень рискованно и безответственно», «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», — приводит цитату украинского политика «Федеральное агентство новостей».
Киев в ноябре 2015 года прекратил покупать газ у России. В 2016 году начались поставки газа в страну по реверсу в Европе.