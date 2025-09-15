Путин обсудил с Аксеновым выборы в Крыму

Президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Основной темой беседы стали итоги прошедших накануне выборов на территории полуострова.
«Как у вас единый день голосования прошел?» — спросил Владимир Путин, передает РИА Новости. В ответ глава Крыма напомнил, что в этом году на полуострове выборы проходили только в Севастополе. На выборах губернатора уверенную победу одержал действующий глава города Михаил Развожаев. Он представлял партию «Единая Россия».
Помимо Севастополя, прямые выборы высших должностных лиц прошли еще в 19 субъектах РФ. Во всех этих регионах победу одержали действующие руководители.
