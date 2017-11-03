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03 ноября 2017
18:33  03 ноября 2017 0

Навальный проигнорировал собственные митинги. МВД потерпело убытки

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Об отмене он никого не предупредилФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Ряд митингов, запущенных блогером Алексеем Навальным 3 ноября, не состоялся из-за того, что сам Навальный и его команда проигнорировали согласованные акции. Согласно информации МВД России, митинги не состоялись сегодня в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске.

Организаторы при этом заранее не проинформировали ни участников, ни власти об отмене акций, либо сделали это в последний момент. Ранее «URA.RU» сообщало, что по заявлению самого блогера, его штаб ежедневно рассылает порядка 200 заявок на проведение акций.

Правоохранители отметили, что подобные действия приводят к расходованию лишних средств из бюджета, так как для организации безопасности на митингах привлекаются дополнительные силы Росгвардии.

Начальник правового управления Брянской городской администрации Игорь Ивкин в разговоре с корреспондентом РАПСИ пояснил, что брянские власти получили заявку от сторонников Навального 23 октября. В мероприятии должно было участвовать три тысячи человек. «Мы приняли и зарегистрировали обращение, но предложили провести акцию на другой площадке. Об отказе от проведения акции информации от организаторов не поступало, ответа от них не последовало», — заявил Ивкин.

По его словам, альтернативная площадка была достойной: «Три тысячи человек там поместились бы». Назвать конкретную сумму, которая была затрачена на несостоявшуюся акцию в Брянске Ивкин затруднился. «Конкретные траты сложно назвать: подразделения МВД, кинологи, обследование территории и ее уборка… Траты существенные», — резюмировал он.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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