Украинский призывник женился на бабушке, чтобы избежать армии

16:22 13 ноября 2017 0

Военные собираются обжаловать брак в суде Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель украинской Винницы женился на своей пожилой внучатой тетке-инвалиде, чтобы избежать службы в вооруженных силах страны. 22-летнему Александру вручили повестку 25 октября, а уже через шесть дней он предоставил в военкомат свидетельство о женитьбе на сестре родной бабушки.

Призывника в военкомат привел его отец, и за сына сказал, что тот женат на инвалиде первой группы, уточняет РИА «Новости». Военный комиссар Александр Данилюк рассказал журналистам, что новобрачная бабушка Зина даже не знала о том, что обрела молодого супруга. Якобы, она приехала из села в город, чтобы оформить наследство. «А когда узнала — расплакалась», — сказал комиссар.

Военные собираются обжаловать брак в суде и отмечают, что могут призвать Александра к службе до 27-летнего возраста, поэтому ему стоит серьезно следить за здоровьем пожилой супруги.