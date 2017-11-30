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30 ноября 2017
13:39  30 ноября 2017 0

Авиакомпания властей ХМАО и Тюменской области переходит на новый принцип работы. Затраты на проект скрывают

Аэропорт. Ханты-Мансийск., UTair, юграавиа, ютейр
«ЮТэйр» намеревается оптимизировать свою работу, но сколько готов потратить на это — не говоритФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы у авиакомпании «Ютэйр»
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Авиакомпания «ЮТэйр» начала разработку собственной производственной системы, задача которой — оптимизировать работу предприятия. Ответственным лицом назначено дочернее общество «ЮТэйр-Инжиниринг», сотрудники которой занимаются данным проектом. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании.

«Производственная система позволит повысить эффективность работы, улучшить условия труда, усилить взаимодействие между подразделениями и, главное, вовлечь персонал в устранение неэффективных бизнес-процессов. Пилотный проект был запущен в октябре и продлится 7 месяцев. За это время АО „ЮТэйр-Инжиниринг“ планирует увеличить пропускную способность авиаремонтного комплекса и улучшить показатель проведенного в срок капитального ремонта», — комментируют новшества в компании-перевозчике.

Объем финансирования, требуемого для реализации проекта бережливого производства, в «ЮТэйр» не раскрыли. Как уточнил собеседник «URA.RU», знакомый с положением дел в авиакомпании, соответствующий вопрос, скорее всего, будет поднят на заседании наблюдательного совета, которое состоится в четверг, 30 ноября.

«ЮТэйр» в ФСК Юбилейный: новые направления, новые самолеты. Нижневартовск
До кризиса авиакомпания не жалела денег на сувенирную продукцию и рекламу
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Авиакомпания, как уже сообщало агентство, ранее находилась в затяжном финансовом кризисе. Ее неоднократно пытались обанкротить кредиторы, крупнейшим из которых являлся «Альфа-Банк». В 2015 году долги «ЮТэйр» выкупили власти Тюменской области и ХМАО-Югры, вложившие в убыточное предприятие 2,5 млрд и 11,5 млрд рублей соответственно. По неофициальным данным, сделки лоббировал «Сургутнефтегаз», для которого компания выполняет рейсы на месторождение Талакан в Якутии.

«ЮТэйр» по итогам 2016 года, по данным агентства «РИА Рейтинг», оказалось одним из самых дорогих публичных обществ страны. Авиакомпания попала в топ-100 рейтинга агентства, обогнав автомобильных гигантов «КамАЗ» и «АвтоВАЗ». Рыночная капитализация предприятия выросла за год в семь раз, или на 600,5%, и оценивалась в 621 млн долларов США.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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