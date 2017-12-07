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07 декабря 2017
06 декабря 2017
01:38  07 декабря 2017 0

РЖД сообщило, когда российские поезда перестанут пересекать украинскую границу

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, электричка, железная дорога, электропоезд, ржд, жд вокзал, остановка первого вагона
Пассажирам, следующим в южные регионы России, больше не придется дважды пересекать украинскую границуФото: Анна Майорова © URA.RU

Российские поезда южных направлений окончательно перестанут пересекать украинскую границу начиная с 11 декабря. Об этом в среду, 6 декабря, заявил директор по пассажирским перевозкам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов.

«Переход будет длиться именно сутки — с 10 до 11 декабря, — приводит телеканал 360 заявление Пегова. — Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут».

Как ранее писало «URA.RU», первые пассажирские составы РЖД пошли в обход Украины 15 ноября, а грузовые — еще в сентябре. Строительство железнодорожной линии Журавка — Миллерово продолжалось с 2016 года и обошлось в 56 млрд рублей. Длина участка составляет 137 км, а сама дорога фактически проходит на удалении от 5 до 25 км от границы. Строительство велось преимущественно силами железнодорожных войск РФ

По мнению экспертов, после запуска участка на полную мощность Россия становится полностью перестает зависеть от украинской стороны. В настоящее время на южном направлении курсирует 62 пары пассажирских поездов и еще 30 пар грузовых, передает «Федеральное агентство новостей».

Евгений Александров
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