01:38 07 декабря 2017 0

Пассажирам, следующим в южные регионы России, больше не придется дважды пересекать украинскую границу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские поезда южных направлений окончательно перестанут пересекать украинскую границу начиная с 11 декабря. Об этом в среду, 6 декабря, заявил директор по пассажирским перевозкам ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов.

«Переход будет длиться именно сутки — с 10 до 11 декабря, — приводит телеканал 360 заявление Пегова. — Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там курсировать не будут».

Как ранее писало «URA.RU», первые пассажирские составы РЖД пошли в обход Украины 15 ноября, а грузовые — еще в сентябре. Строительство железнодорожной линии Журавка — Миллерово продолжалось с 2016 года и обошлось в 56 млрд рублей. Длина участка составляет 137 км, а сама дорога фактически проходит на удалении от 5 до 25 км от границы. Строительство велось преимущественно силами железнодорожных войск РФ

По мнению экспертов, после запуска участка на полную мощность Россия становится полностью перестает зависеть от украинской стороны. В настоящее время на южном направлении курсирует 62 пары пассажирских поездов и еще 30 пар грузовых, передает «Федеральное агентство новостей».