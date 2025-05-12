Совет ИКАО обвинил РФ в крушении самолета MH17 на Украине в 2014 году

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17 над восточной Украиной в 2014 году. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возможных компенсациях пострадавшим сторонам. Об этом сообщает МИД Нидерландов.
«Совет ИКАО признал, что действия Российской Федерации нарушили нормы международной гражданской авиации и привели к гибели 298 человек на борту рейса MH17. Совет также рассмотрит вопрос о компенсациях и ожидает, что Россия вступит в переговоры с Нидерландами и Австралией. Мы рассчитываем на активную поддержку Совета в этом процессе», — говорится на сайте правительства Нидерландов.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия объявила о прекращении спора с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing MH17. МИД РФ заявил, что России не позволяли полноценно участвовать в расследовании, а участники процесса проявляли политическую предвзятость. Самолет был сбит над Украиной в 2014 году, и, хотя следственная группа обвинила Россию, Минобороны РФ опровергло свою причастность.
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