Кадыров рассказал, почему стал реже смеяться

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему изменился его внешний вид. По его словам, реже улыбаться он стал из-за переживаний о спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил помощник Кадырова Умар Даудов.
«Некоторые думают, что я перестал смеяться, потому что меня хотят снять с должности. Но как тут веселиться, когда 11 тысяч наших ребят участвуют в спецоперации?» — прокомментировал Кадыров.
Он подчеркнул, что его серьезное настроение связано с ответственностью за земляков, находящихся в зоне боевых действий. Кадыров также отметил, что он «поседел и повзрослел», ведь ему уже 48 лет.
Президент России Владимир Путин ранее развеял слухи об отставке главы Чечни. На встрече в Кремле 7 мая российский лидер заявил, что гордится успехами республики. Глава государства в очередной раз показал, что полностью поддерживает работу Кадырова.
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