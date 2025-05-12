Кадыров рассказал, почему стал реже смеяться

Кадыров заявил, что реже стал смеяться из-за спецоперации
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Глава Чечни: нет настроения веселиться, когда идет спецоперация
Глава Чечни: нет настроения веселиться, когда идет спецоперация Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему изменился его внешний вид. По его словам, реже улыбаться он стал из-за переживаний о спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил помощник Кадырова Умар Даудов.

«Некоторые думают, что я перестал смеяться, потому что меня хотят снять с должности. Но как тут веселиться, когда 11 тысяч наших ребят участвуют в спецоперации?» — прокомментировал Кадыров.

Он подчеркнул, что его серьезное настроение связано с ответственностью за земляков, находящихся в зоне боевых действий. Кадыров также отметил, что он «поседел и повзрослел», ведь ему уже 48 лет. 

Президент России Владимир Путин ранее развеял слухи об отставке главы Чечни. На встрече в Кремле 7 мая российский лидер заявил, что гордится успехами республики. Глава государства в очередной раз показал, что полностью поддерживает работу Кадырова.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему изменился его внешний вид. По его словам, реже улыбаться он стал из-за переживаний о спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил помощник Кадырова Умар Даудов. «Некоторые думают, что я перестал смеяться, потому что меня хотят снять с должности. Но как тут веселиться, когда 11 тысяч наших ребят участвуют в спецоперации?» — прокомментировал Кадыров. Он подчеркнул, что его серьезное настроение связано с ответственностью за земляков, находящихся в зоне боевых действий. Кадыров также отметил, что он «поседел и повзрослел», ведь ему уже 48 лет.  Президент России Владимир Путин ранее развеял слухи об отставке главы Чечни. На встрече в Кремле 7 мая российский лидер заявил, что гордится успехами республики. Глава государства в очередной раз показал, что полностью поддерживает работу Кадырова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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