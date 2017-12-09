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09 декабря 2017
08 декабря 2017
06:52  09 декабря 2017 0

Минздрав призывает россиян согласиться на пересадку органов. ВИДЕО

Минздрав надеется изменить отношение россиян к пересадке органовФото: скрин видео

Министерство здравоохранения России запустило в социальных сетях широкую кампанию по популяризации идеи донорства органов для трансплантации. В очереди на пересадку на сегодняшний день стоят 5 тысяч россиян, однако настороженное отношение граждан к посмертному донорству тормозит развитие трансплантологии, отмечают эксперты. Чтобы исправить ситуацию, ведомство сняло мотивирующий видеоролик и в будущем намерено распространять его не только в соцсетях, но и показывать на телевизионных каналах.

Регулирующий систему донорства законопроект специалисты разрабатывали на протяжении пяти лет, рассказала «Известиям» глава Минздрава Вероника Скворцова. В скором времени закон будет рассмотрен Госдумой, однако, помимо законодательной базы, для развития трансплантологии необходимо изменение отношения к донорству органов со стороны общества. И как раз запуск социальных роликов может этому поспособствовать, считают в ведомстве.

«Наш коммуникационный проект направлен на информирование граждан о донорстве органов в целях трансплантации. Созданный видеоролик можно увидеть в Интернете, а в перспективе — и на телевизионных каналах. Наша задача — развенчать мифы, связанные с темой донорства органов, рассказать о современных технологиях трансплантологии, социальных аспектах донорства органов, мировом и российском опыте в этой области медицины», — приводит издание сообщение министерства.

Сергей Демин
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