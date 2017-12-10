О сделке компания может объявить уже на следующей неделе
Компания Apple ведет переговоры о покупке известного сервиса для распознавания музыки Shazam. Сумма сделки может составить 401 миллион долларов.
Соглашение между компаниями, как сообщает «Газета Кемерова», может быть подписано уже на следующей неделе. Ожидается, что стороны озвучат результат переговоров в понедельник, 11 декабря. Пока представители обеих компаний информацию не комментируют.
Ранее специалисты сообщили, что с момента старта продаж в России смартфона iPhone 8 [начало осени], цена на модель с объемом памяти 256 гигабайт упала на 20%.