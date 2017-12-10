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10 декабря 2017
09 декабря 2017
01:35  10 декабря 2017 0

Apple планирует купить сервис распознавания музыки Shazam за 400 млн долларов

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, iphone, apple, логотип apple
О сделке компания может объявить уже на следующей неделеФото: depositphotos.com © URA.RU

Компания Apple ведет переговоры о покупке известного сервиса для распознавания музыки Shazam. Сумма сделки может составить 401 миллион долларов.

Соглашение между компаниями, как сообщает «Газета Кемерова», может быть подписано уже на следующей неделе. Ожидается, что стороны озвучат результат переговоров в понедельник, 11 декабря. Пока представители обеих компаний информацию не комментируют.

Ранее специалисты сообщили, что с момента старта продаж в России смартфона iPhone 8 [начало осени], цена на модель с объемом памяти 256 гигабайт упала на 20%.

Сергей Демин
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